Einblicke in Ausgrabung

Reilingen. Zum letzten Mal in diesem Jahr besteht am Samstag, 30. Oktober, die Möglichkeit, an einer Führung über das Grabungsgelände der ehemaligen Burg Wersau teilzunehmen. Der Regionalhistoriker Dr. Otmar Geiger wird als profunder Kenner der Geschichte einer der größten Burganlage im Rhein-Neckar-Raum nicht nur deren Bedeutung zwischen Mittelalter und Neuzeit vorstellen, sondern auch die Gelegenheit bieten, Einblicke in die aktuellen Wersau-Ausgrabungen zu bekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Rundgang beginnt um 14 Uhr und ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Für Fahrräder gibt es genügend Abstellplätze, für Autos wird der nahe Parkplatz am Reilinger Friedhof empfohlen. Der Zugang zum Archäologiepark ist nur nach der 3G-Regel möglich, zudem besteht während der Führung an verschiedenen Stellen kurzzeitig Maskenpflicht.

Kompletter Bereich zu sehen

Das Besondere an der letzten öffentlichen Führung in diesem Jahr ist, dass die kompletten archäologischen Grabungsbereiche zu sehen sind. zg