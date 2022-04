Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Reilingen. Einbrecher haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu einer Gaststätte in der Speyerer Straße verschafft. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie eine Metalltüre auf und entwendeten im Anschluss mehrere tausend Euro. Im Gastraum brachen die Täter mehrere Spielautomaten auf und entnahmen das darin befindliche Bargeld. Außerdem wurde weiteres Bargeld aus der Kasse an Theke und mehrere Flaschen Alkoholika entwendet.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Zeit von 3 Uhr bis 12.45 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06205/28600 zu melden.