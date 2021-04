„Das Sterben im Mittelmeer geht weiter“, hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins „Rettungskette für Menschenrechte“ der zu einer Kick-off-Veranstaltung aufgerufen hatte. Auch in Reilingen an der evangelischen Kirche wurde so am letzten Samstag an das Elend der Menschen auf der Flucht erinnert. Die eigentliche „Rettungskette zum Mittelmeer“ soll am 18. September, also eine Woche vor der

...