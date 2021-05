Eine segensreiche Zeit für die Einrichtung

Walldorf/Reilingen. Dieser Tage verabschiedete sich Christiane Staab nach zehn Jahren engagierter Hospizarbeit aus dem Kreise der Gesellschafter des Hospizes Agape. Als Walldorfer Bürgermeisterin war sie Mitgesellschafterin im Wieslocher Hospiz. „Christiane Staab hatte für uns stets ein großes Herz“, fasste Bürgermeister Stefan Weisbrod die Dankbarkeit der Mitarbeitenden und Verantwortlichen zusammen.

AdUnit urban-intext1

„Ihre zehn Jahre als Walldorfer Bürgermeisterin waren zehn sehr segensreiche Jahre für unsere Einrichtung“, so der ehrenamtliche Geschäftsführer. Staab habe in dieser Zeit Mitverantwortung für über 800 todkranke Menschen getragen, die dort auf ihrem letzten Weg begleitet wurden. „Als eine der edelsten Aufgaben unserer Gesellschaft überhaupt“, ganz nachdem Motto des Hospizes Agape: „Der Zeit mehr Leben geben.“

Eine Herzensangelegenheit

Staab habe sich in vielerlei Hinsicht eingebracht, von der Fürsorge für zwei Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis hin zu Fragen des Qualitätsmanagements und der Pflegestandards. „Gute Arbeitsbedingungen für das hauptamtliche Team waren ihr ein Herzensanliegen“, so Weisbrod. Auch die finanziellen Rahmenbedingungen der Einrichtung habe sie stets im Blick gehabt: Der Bedarfssatz der Krankenkassen konnte in dieser Zeit um über 100 Prozent gesteigert werden.

Staab bedankte sich ihrerseits für „diese intensive Zeit, mit ganz besonderen Lebenseinblicken, die einen immer sehr dankbar werden ließen“, so die scheidende Bürgermeisterin, die von der gesamten Hospizfamilie verabschiedet wurde, begleitet mit vielen Wünschen für ihre künftige Arbeit als Abgeordnete im Stuttgarter Landtag. zg

AdUnit urban-intext2