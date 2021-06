Einsatz für den besten Spargel im Land

Reilingen. Die Sonderkultur Spargel ist seit mehr als 130 Jahren mit der Gemeinde eng verbunden und mittlerweile ihr Markenzeichen. Um 1890 war Franz Dörfer erstmals das Wagnis eingegangen, in Reilingen Spargel anzubauen. Eine illustre Gemeinschaft aus bedeutenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hält den „besten Spargel im Badner Land“ und seinen kulinarischen Genuss in besonderen Ehren. Die Rede ist von der „Reilinger Spargelbruderschaft“ – einem Zusammenschluss von „Spargelbrüdern“ und mittlerweile auch „Spargelschwestern“, der zum 100. Geburtstag des königlichen Gemüses ins Leben gerufen wurde. Gründungspate war der „Verein Freunde Reilinger Geschichte“.

AdUnit urban-intext1

Seither findet sich diese Vereinigung in regelmäßigen Abständen zusammen, um sich der Kulturgeschichte des „Asparagus“ zu widmen, an die Anbaumethoden im Wandel der Zeit zu erinnern, aber auch die lukullischen weißen und grünen Stangen in vollen Zügen zu genießen.

Königlichen Besuch verzeichnet

Regelmäßiger Höhepunkt der zunächst in zweijährigem und seit dem Millenniumsjahr in fünfjährigem Rhythmus stattfindenden geselligen Begegnungen, ist die Aufnahme und Auszeichnung neuer Ordensmitglieder. Dazu macht niemand Geringeres als seine „Königliche Hoheit Großherzog Friedrich II. (alias Philipp Bickle) und seine Gattin Luise (alias Hildegard Bickle) aus der Karlsruher Residenzstadt seine Aufwartung und übernimmt höchstpersönlich die ehrenvolle Auszeichnung. Immer wieder einmal werden die in zeitgemäßer Kleidung gewandeten Gäste von ihren Kindern und dem Hofstaat begleitet.

Der original Reilinger „Ortsbüttel“ und „Oberpolizeidiener“ (Fritz Anselment) begrüßt huldvoll die königliche Gesandtschaft mit klingender Amtsschelle. Zuweilen erklingt auch ein Fanfarenstoß des „Herolds von der Burg Wersau“ (Willi Krüger). Oft genug wird von den anwesenden „Honorationen“ und dem „gemeinen Volk“ das schon 1959 von Hauptlehrer Johannes Mentzschel verfasste Reilinger Spargellied intoniert, bevor ein ausgewählter Kreis besonderer Förderer des Spargels das Gelöbnis ablegt und mit einem symbolischen Ritterschlag Mitglied des erlauchten Bundes wird.

AdUnit urban-intext2

Eine aus königlicher Hand überreichte Medaille mit Urkunde, gestaltet von Professor Josef Walch, dokumentiert diesen symbolträchtigen Akt, dem sich schon über 40 bekannte Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben unterzogen haben. Darunter so namhafte Prominenz wie der damalige stellvertretende Ministerpräsident und baden-württembergische Landwirtschaftsminister Gerhard Weiser oder der Entdecker des urgeschichtlichen Reilinger Menschen Dr. Alfred Czarnetzki.

Unter den Geehrten waren beispielsweise ferner der frühere Landrat Dr. Jürgen Schütz und selbstverständlich alle Reilinger Bürgermeister in dieser Zeit, angefangen von Helmut Müller, Walter Klein bis hin zu Stefan Weisbrod, aber auch bekannte in- und ausländische Journalisten, Autoren und Moderatoren aus Funk und Fernsehen.

AdUnit urban-intext3

Aus vollen Kehlen erklingt stets zum Abschluss des offiziellen Teils das Badnerlied. Dann steht allein der Verzehr des edlen Gemüses im Mittelpunkt, verbunden mit der allseits gewonnenen Erkenntnis: „Die besten Spargel im Badner Land, die wachsen auf den Feldern im Reilinger Sand“. jd

AdUnit urban-intext4