Energie beim Ausprobierenkennenlernen

Reilingen. Die EnBW Energie-Baden-Württemberg AG verlost jedes Jahr 100 EnBW-Energieboxen für Kindertagesstätten oder Grundschuleinrichtungen aus Baden-Württemberg. Die lehrreichen Kisten enthalten jeweils 22 spannende Versuche und die dafür benötigten Materialien. Junge Entdecker ab fünf Jahren können damit unter Anleitung in Partner- oder Gruppenarbeit experimentieren. Eine der 100 Boxen hat die Kita „Haus der kleinen Hasen“ gewonnen. Dort ist die Begeisterung riesengroß, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Die Kinder und ihre Erzieherinnen sind schon gespannt, den Boxeninhalt auszuprobieren.

„Als Energieversorgungsunternehmen in Baden-Württemberg hat die EnBW großes Interesse, die früh-kindliche Bildung in den Bereichen Naturwissenschaften und Technik in der Region zu unterstützen und so das Energiebewusstsein der Kleinsten zu schulen. Sie hat die Energiebox gemeinsam mit dem renommierten Hagemann Bildungsmedien Lehrmittelverlag, der seit fast 90 Jahren im Kindergarten- und Schulbuchbereich tätig ist, zusammengestellt“, erklärte Ralf Strohecker, Kommunalberater bei der Netze BW GmbH einer Tochter der EnBW, bei der Übergabe. zg

Info: Weitere Informationen und Teilnahmebedingen unter: www.enbw.com/energiebox