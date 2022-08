Erholung im stillen Forst

Reilingen. In den ersten drei Ferienwochen ist das Team der Kommunalen Betreuung mit den Ferienkindern traditionell im Reilinger Wald. Auf dem Gelände rund um die Bürgerbegegnungsstätte gibt es viel zu entdecken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sind alle Kinder da, wird zuerst gemeinsam gefrühstückt. Danach entscheiden sich die Kinder selbstständig für ein Angebot. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Fahrradtouren in die undurchdringliche Wildnis, Basteln und Malen und sogar ein Ausflug mit dem Förster in den Wald. Wer es sportlich mag, kann sich beim Hockeyturnier oder beim Minigolf austoben. Wer gerne tüftelt, gestaltet niedliche Eulen aus Holz und Moos oder malt sich selbst mit tatkräftiger Unterstützung durch die anderen Kinder in Lebensgröße auf einem großen Bogen Papier.

Rings um die Bürgerbegegnungsstätte gilt völlige Bewegungsfreiheit – in Sicht- und Rufweite und hinter den Hinweisen auf spielende Kinder auf dem Weg. Mit Begeisterung werden die Gokarts und Racer ausprobiert. Aus herumliegenden Ästen und Zweigen entstehen gemütliche Lager – so empfinden es die Kinder. Zur Mittagszeit gibt es ein leckeres Essen im kühlen Raum der Bürgerbegegnungsstätte. Das Mittagessen kommt frisch gekocht aus der Mensaküche und wird von den Hausmeistern mit Begeisterung in den Wald gezaubert.

Mehr zum Thema Verein der Landfrauen Gummibärchenschleuder sorgt für Gaudi in Altlußheim Mehr erfahren Mit Kescher, Floß und Slackline Ferienprogramm in Eppelheim: Den Wald von Nahem erleben und staunen Mehr erfahren

Am Nachmittag wird es ruhiger, dann sind Brettspiele und Basteln im Schatten der beste Zeitvertreib bei sommerlicher Hitze.

Es ist bemerkenswert, wie sich eine Gemeinschaft entwickelt, in der neue Freundschaften entstehen und eine Bereicherung bewirken.

Das Team der Kommunalen Betreuung wünschte den Ferienkindern zum Abschluss der Reilinger Waldwochen noch vergnügliche Urlaubstage und viel Erholung im Kreise ihrer Familien. zg