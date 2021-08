Erinnerung an Konfirmationvor 80 Jahren

Reilingen. „Nun schon im zweiten Jahr konnte wegen Corona der 50., 60., 65., 70., 75. oder sogar 80. Jahrestag der Konfirmation nicht zum gewohnten Termin zwei Wochen vor Ostern gefeiert werden“, bedauern die Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinde. „Doch wir wollen die Feier endlich verwirklichen, weshalb wir für Ende September ein Jubelwochenende in der evangelischen Kirche geplant haben“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Zum Jubelwochenende sind diejenigen Gläubigen eingeladen, die in den Jahren 1970/71, 1960/61, 1955/56, 1950/51, 1945/46 und 1940/41 konfirmiert wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Anmeldungen möglich

In mehreren Gottesdiensten wird am Samstag und Sonntag, 25. und 26. September, das Konfirmationsjubiläum gefeiert: Am Samstag, 25. September, eröffnet die Goldene Konfirmation von 2020 (Konfirmation 1970) um 9.30 Uhr den Reigen, es schließt sich um 11 Uhr die Goldene Konfirmation 2021 (Konfirmation 1971) an. Am Sonntag, 26. September, 9.30 Uhr, ist die Diamantene Konfirmation (Konfirmation 1960/61) an der Reihe, um 11 Uhr die Eiserne Konfirmation (Konfirmation 1955/56) und um 14.30 Uhr, die Gnadenkonfirmation (Konfirmation 1950/51 oder früher).

Alle Menschen, die ihr Konfirmationsjubiläum mitfeiern möchten, werden gebeten, sich und ihre Begleitpersonen bis Freitag, 10. September, im Pfarrbüro anzumelden. zg

Info: Kontakt: Pfarramt, Schulstraße 7, Telefon 06205/44 18, E-Mail info@ev-kirche-reilingen.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2