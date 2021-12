Erst Testen, dann Feiern

Reilingen. Über die Weihnachtstage wird das Testcenter auf dem Rewe-Parkplatz zusätzliche Testzeiten an den Weihnachtsfeiertagen anbieten.

An den Weihnachtstagen von Freitag, 24. Dezember, bis Sonntag, 26. Dezember, ist das Testcenter von jeweils 10 bis 13 Uhr geöffnet. Auch zu Silvester am 31. Dezember wird in der Zeit von 10 bis 13 Uhr getestet.

Die Tests haben eine Gültigkeit von 24 Stunden. Auch Lollitests für Kinder sind möglich.

Anmeldung wird empfohlen

Zusätzlich gelten die bekannten Öffnungszeiten montags bis samstags von 16 bis 19 Uhr. Das Testangebot kann auch ohne Termin genutzt werden, hierbei kann es jedoch zu Wartezeiten kommen. Eine Online-Anmeldung ist empfehlenswert, ebenso die Nutzung der Online-Registrierung und Terminvergabe.

