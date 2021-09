Erster Luther-Treff mit Mittagessen

Reilingen. Nachdem die ersten beiden Abendpicknicke der evangelischen Kirchengemeinde gut geklappt haben, geht es jetzt weiter mit dem ersten gemeinsamen Mittagessen. Es sind alle eingeladen und willkommen, die dabei sein wollen.

Die Teilnehmer treffen sich am Donnerstag, 2. September, 12 Uhr, im Lutherhaus. Ehrenamtliche Helfer kochen ein leckeres, warmes Mittagessen, das am Tisch serviert wird. Damit alle teilnehmen können, bietet die Kirchengemeinde das Essen auf Spendenbasis an. Aus Platzgründen können maximal 50 Personen teilnehmen, es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen, benötigt wird ein Nachweis über Impfung, Test oder Genesung.

Eine Anmeldung sollte bis spätestens Dienstag, 31. August, erfolgen. Sie kann digital über die Homepage der Kirchengemeinde. www.ev-kirche-reilingen.de/aktuelles/termine, oder telefonisch über das Pfarramt, 06205/44 18, erfolgen.