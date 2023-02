„Erstklassfibeln“, Poesiealben und Postkarten lesbar gemacht

Reilingen. Schon zum zehnten Mal hatten die „Freunde Reilinger Geschichte“ zu einem interessanten, kostenlosen Lese- und Schreibkurs in der „Sütterlinschrift“ ins Heimatmuseum eingeladen, um aus den Kochbüchern, Briefen und Urkunden der Vorfahren alte und neue Dinge zu erfahren. 13 Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer kamen aus Hockenheim, Neulußheim und Reilingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Philipp Bickle, Vorsitzender der „Freunde Reilinger Geschichte“, und Willi Krüger hatten in dem fünf Stunden umfassenden Lehrgang interessante Übungsobjekte ausgewählt. So erfuhr man von der alten „Deutschen Schrift“, die etwa um 1919 durch eine vereinfachte Schrift des Berliner Professors Ludwig Sütterlin in den Schulen bis zum Jahre 1942 (neben der lateinischen Schrift) gelehrt wurde. Mithilfe von „Erstklassfibeln“, mit Poesiealben, insbesondere auch mit Schulheften und Postkarten wurden Berichte, Geschichten und Rezepte erlesen und wieder erfahrbar gemacht, etwa ein über 100 Jahre altes Rezept für ein Mittel zur Heilung von Cholera. Manchmal wurde gemeinsam über ein nicht eindeutig geschriebenes Wort gerätselt, bis es endlich doch entschlüsselt werden konnte. Es gab auch damals schon Leute mit liederlichen Schreibgewohnheiten.

Am Abschlussabend verlieh Kursleiter Philipp Bickle seiner Freude Ausdruck darüber, wie „fleißig“ alle „Schülerinnen und Schüler“ gewe-sen seien. Alle hätten das Ziel erreicht. Lustig wurde es zum Schluss des Abends. In einem „Minikochkurs“ wurde ein gerade erlesenes altes Rezept probiert. Museumsleiterin Cornelia Stojek frittierte „Mutzenmandeln“, die köstlich schmeckten. Die „Schreib- und Lesekünstler“ bedankten sich mit einer Spende für das Heimatmuseum beim Kursleiter und ebenfalls bei „Ober-Schreiblehrer“ Willi Krüger. zg/le