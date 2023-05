Es geht an die Gespinstnester in Reilingen

Reilingen. Der Schmetterling selbst ist so unauffällig wie ungefährlich, doch sein Nachwuchs ist geradezu gefürchtet. Die Rede ist vom Eichenprozessionsspinner.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kampf gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners ist jedes Jahr aufs Neue, im wahrsten Sinne des Wortes, ein haariges Geschäft – auch in Reilingen. Die Raupe des Falters ist ein Schädling und durchlebt insgesamt sechs Stadien. Ab dem dritten Raupenstadium bilden sich toxische Brennhaare aus. Diese Brennhaare können bei Kontakt mit der Haut oder mit Schleimhäuten gefährliche Reizungen und Allergien auslösen. Davon sind meistens Kinder betroffen, die zum Beispiel die Raupen aufheben.

Brennhaare lösen Allergien aus

Deshalb wird jährlich vor der Ausbildung der gefährlichen Brennhaare die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in der Nähe von Siedlungen und Erholungseinrichtungen durchgeführt. Die bis vier Zentimeter langen, stark behaarten Raupen mögen es gesellig: Sie sammeln sich in teils voluminösen Gespinstnestern an Eichenstämmen und Astgabeln, und ziehen von dort in auffälligen Prozessionen auf Nahrungssuche.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Faktencheck Plankstadt bekämpft gefährlichen Eichenprozessionsspinner Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Trinkwasser Zweckverband Wasserversorgung bringt in Reilingen neuen Brunnen auf den Weg Mehr erfahren

Erneut wurde die Reilinger Fachfirma Schädlingsbekämpfung Zuber von der Gemeinde damit beauftragt, an verschiedenen, exponierten Stellen im Gemarkungsbereich den Schädling zu bekämpfen. Insbe-sondere der Waldfestplatz am Heidelberger Weg, das Umfeld des SC 08-Sportplatzes, die Grünanlagen der Haydnallee und das Vereinsgelände der Flying Arrows sind von den Maßnahmen betroffen. Auch auf dem Gelände rund um den Wörschgassenspielplatz und im Bereich des Schulgeländes wird die Sprühmaßnahme durchgeführt.

„Wenn die Nester sich noch oben in der Baumkrone befinden, müssen wir die Raupen dort mit einem ökologischen Biozid besprühen“, berichtet Schädlingsbekämpfer Rolf Zuber. Im Siedlungsbereich wie auch in Wäldern werden bevorzugt biologische Mittel auf Bakterienbasis eingesetzt. Diese Bakterien wirken ausschließlich auf „freifressende Schmetterlingsraupen“ wie den Eichenprozessionsspinner, sind also für Menschen, Haus- und Nutztiere ebenso ungefährlich wie für Bienen und die meisten anderen Schmetterlingsarten, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Um das Gesundheitsrisiko durch die Brennhaare zu minimieren, werden die Mittel meist Anfang Mai ausgebracht – spät genug, um möglichst noch alle Raupen schlüpfen zu lassen, aber früh genug, damit sie noch keine Brennhaare ausgebildet haben.

Betroffene Gebiete meiden

Egal ob hoch oben im Baum oder unten am Stamm, von den Eichenprozessionsspinnern gibt es auch in diesem Jahr reichlich. Daher die Empfehlung der Gemeinde, vorerst den Aufenthalt in den Gebieten des Eichenprozessionsspinners zu vermeiden. Vor allem mit Kindern sollte man in diesen Gebieten besonders achtsam sein. Auf keinen Fall sollte man die Raupen anfassen. Sollte man dennoch in Berührung mit einer der Raupen kommen, so ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen.

Wer ein Gespinstnest oder eine Raupenprozession entdeckt, sollte die Entdeckung dem zuständigen Ordnungsamt melden. Im öffentlichen Grün wird die Kommune die Beseitigung veranlassen, im Privatgarten müssen die Gartenbesitzer selbst dafür aufkommen. Vom eigenhändigen Abkehren, Abspritzen oder gar Abflammen ist absolut abzuraten, da dabei beträchtliche Mengen Brennhaare aufgewirbelt und verteilt werden!

Betroffene sollen es in jedem Fall den Fachleuten aus der Baumpflege oder Schädlingsbekämpfung überlassen, die Nester und Raupen zu entfernen. jd