Essen für die Flutopfer

Reilingen. Der CDU-Ortsverband, das Gasthaus „Zum Löwen“ und die Gemeinde veranstalten am Montag, 30. August, eine Aktion, deren Erlös den Opfern der Flut vom Juli zugutekommt, der an das „Aktionsbündnis Deutschland“ gespendet wird.

Im Garten des Restaurants „Zum Löwen“ und in der Gänsweid werden an diesem Tag ab 11.30 Uhr verschiedene Speisen und Getränke angeboten. So gibt es Schweineschnitzel oder Schnitzelsalat, Salat mit Schafskäse oder Flammkuchen – entweder klassisch oder vegetarisch.

Die Speisen können auch bestellt und abgeholt werden. Der gesamte Erlös wird der „Aktion Deutschland hilft“ gespendet.

Geplant ist die Veranstaltung als Treffen ohne zeitliche Begrenzung. Sollten jedoch das Wetter oder steigende Inzidenzwerte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung machen, so wird darum gebeten, vom Angebot des Abholens Gebrauch zu machen. Essen kann im Gasthaus „Zum Löwen“, Telefon 06205/87 76, bestellt werden.