Europa-Fest wird besucht

Reilingen. In Kooperation mit dem Freundeskreis Reilingen-Jargeau bietet die Gemeinde eine Busreise in die Partnergemeinde an. Wie gewohnt findet die Partnerschaftsbegegnung über Himmelfahrt, also vom 26. bis 29. Mai, statt.

Teilnehmen können alle an der Partnerschaft interessierten Personen jeglichen Alters. Für Kinder und Jugendliche ist die Mitfahrt gratis. Selbstverständlich sind auch Selbstfahrten möglich, beispielsweise um von Jargeau aus weitere Regionen Frankreichs zu erkunden oder länger zu bleiben.

Nach Möglichkeit erfolgt die Unterkunft in Gastfamilien – wobei sich auch „Sprachunkundige“ wohlfühlen werden. Mit „Händen und Füßen“, einem Lächeln und der Unterstützung der „Mehrsprachler“ klappt immer alles.

Kulturelles Programm erstellt

Die Gastgeber in Jargeau haben ein kulturelles und unterhaltsames Programm vorbereitet, eingebettet ins Fête de l’Europe (Europa-Fest). In Paris schnuppern die Teilnehmer am traditionellen Ausflugstag Großstadtluft, der folgende Samstag steht im Zeichen des Europa-Festes: mit Musik und Tanz unter dem Dach der historischen Markthalle in der Partnerstadt Jargeau.

Abfahrt ist am Donnerstagmorgen, 26. Mai, vom Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen; zurück geht es am Sonntag, 29. Mai. Der Fahrpreis für Erwachsene beträgt 50 Euro und ist vorab im Rathaus zu entrichten. Auch Selbstfahrer sollten sich anmelden, wegen der Planung. zg