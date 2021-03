Reilingen. Eigentlich hatten sich alle darauf gefreut, nach vielen Wochen wieder gemeinsam Präsenz-Gottesdienste zu feiern. Aber aufgrund der beunruhigenden Situation in der Corona-Pandemie hat der evangelische Kirchengemeinderat am Freitag entschieden, auf die geplanten Präsenzgottesdienste an Karfreitag und Ostersonntag zu verzichten und stattdessen alle Kar- und Ostergottesdienste online zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Mit dem Verzicht auf Präsenzgottesdienste kommt die Kirchengemeinde der Bitte des Ministerpräsidenten nach, der am Mittwoch Kirchen und Religionsgemeinschaften dazu aufrief, zu prüfen, wo nach Möglichkeit auf Präsenzgottesdienste an den Feiertagen verzichtet werden und Gottesdienste verstärkt in medialen Formaten angeboten werden können. Damit würden die Kirchen und Religionsgemeinschaften erneut einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung des Corona-Virus leisten.

