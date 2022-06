Fahrt führt ins Blumenparadies an der Elsenz

Reilingen. Der diesjährige Seniorenausflug der Gemeinde findet am Mittwoch, 14. September, statt. Das Ziel ist in diesem Jahr die Landesgartenschau in Eppingen. „Der Sommer, die Stadt und Du“, lautet das Motto der Blumenschau in der Großen Kreisstadt.

Eppingen wird zum blühenden Treffpunkt im Herzen des Kraichgaus. Zwischen Fachwerk und Sommerflor erleben die Besucher auf rund zehn Hektar einen außergewöhnlichen Erlebnisraum direkt angrenzend an die über tausendjährige Fachwerkkulisse. So verspricht die außergewöhnliche Umgebung in Eppingen spannende Einblicke: Die Gäste genießen das Areal Bachwegle, erleben den Weiherpark und entdecken die Festwiesen.

Renaturierter Bachlauf

Mehr als 30 regionale Aussteller, rund 2000 Einzelveranstaltungen und eine Vielzahl an grünen Themen finden sich auf der Gartenschau in Eppingen genauso wie die idyllisch angelegten Gelände- und Ruhepunkte direkt am renaturierten Bachlauf der Elsenz. Die Historischen Gärten sowie die Schmetterlings- und Blühwiesen laden ein, die heimische Flora und Fauna hautnah zu erkunden. Für Wissenswertes, Unterhaltung und Gesellschaft steht das zukünftige Bürgerhaus „Schwanen“ – mit dem Treffpunkt Baden-Württemberg, einer frei bespielbaren Veranstaltungsfläche sowie der beeindruckenden Aussichtplattform wird das Gebäude zum wahren Charakteristikum der Gartenschau.

Vom Kleinbrückentorplatz folgen die Gäste dem stilisierten Mühlkanal aus vierzehn beeindruckenden Wassertischen und entdecken so ein Stück Eppinger Historie auf moderne Weise. Ergänzt durch den Steinplatz mit den vielseitigen Spielmöglichkeiten, der idyllischen Wassernase sowie dem Stadtweiher mit seiner großzügigen Holzterrasse wird die Gartenschau Eppingen zum Ausflugsziel für die ganze Familie. Ob Hobbygärtner, der bei den Schaugärten und im Gärtnermarkt Inspiration findet, oder Floristikliebhaber, dessen Herz die wechselnden Blumenschauen im historischen Ambiente höherschlagen lassen.

Die Anmeldung zum Seniorenausflug der Gemeinde ist ab Sommer möglich. zg