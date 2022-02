„Fakten auf den Tisch“

Reilingen. „Die teilweise recht positive Resonanz auf den Antrag der FDP-Gemeinderatsfraktion zum Thema Haushaltsmittel für das Schlossmühlen-Areal hat den Arbeitskreis Burg Wersau veranlasst, in seinen Aussagen und Pressemitteilungen Halbwahrheiten und falsche Behauptungen zu verbreiten, um die FDP-Fraktion zu diskreditieren“, heißt es in einer Pressemitteilung des FDP-Ortsverbandes, in der über eine Sitzung von Ortsverbandsvorstand und Fraktion berichtet wird.

„Mitglieder des Arbeitskreises Burg Wersau versuchen, mit unsachlichen, polemischen und teilweise sogar beleidigenden Äußerungen die beiden Mitglieder der FDP-Fraktion Peter Schell und Jens Pflaum für die nicht zufriedenstellende Situation, die entstanden ist, verantwortlich zu machen“, stellen die Liberalen in dem Schreiben fest und fügen hinzu: „Die während der öffentlichen Gemeinderatssitzung aufgestellte Behauptung eines Mitgliedes der Wersau-Freunde, die beiden Gemeinderäte hätten in der Vergangenheit den Arbeitskreis immer wieder mit Schmutz beworfen, hat bei der FDP-Fraktion, die stets um eine sachliche Klärung bemüht ist, starke Betroffenheit ausgelöst.“

Dem FDP-Vorstand und der Fraktion sei sehr daran gelegen, die Öffentlichkeit „über die tatsächlichen Fakten zu informieren“. In einer kurzfristig anberaumten Sitzung seien dazu Einzelheiten erörtert worden. „Leider können wir die zum Teil falschen und unsachlichen Äußerungen so nicht im Raum stehen lassen und müssen darauf reagieren“, so FDP-Ortsvorsitzender und Gemeinderat Peter Schell.

Nach den Worten von Fraktionssprecher Jens Pflaum habe die FDP-Fraktion das Engagement der freiwilligen Helfer auf dem Grabungsgelände, die sich in ihrer Freizeit mit Leidenschaft und mit sehr großem Einsatz um das Ausgrabungsgelände kümmern, schon immer begrüßt.

Er betonte, dass die Behauptung, die FDP-Fraktion habe einen Bebauungsplan für das Schlossmühlen-Areal mit allen politischen und juristischen Mitteln bekämpft, absolut nicht den Tatsachen entspreche. Auch den Rückzug des damaligen Investors wurde von ihr in keiner Weise erzwungen. Und die FDP-Fraktion habe auch niemals behauptet, dass der Arbeitskreis Burg Wersau etwas mit dem Abriss des alten Mühlengebäudes zu tun habe.

Sachlichkeit statt Polemik

„In der Pressemitteilung des AK Wersau wird – vermutlich ironischerweise – unterstellt, dass sich Gemeinderat Schell daran störe, dass ,die Gemeinde genau null Euro investieren müsse‘. Aber nicht darin liegt das Problem, sondern in der im darauffolgenden Satz genannten Investitionssumme in Höhe von 300 000 Euro“, stellt Pflaum fest.

„Etwas mehr Sachlichkeit und weniger Polemik bei den genannten Aussagen des Arbeitskreises Burg Wersau würde der Sache nur nützlich sein. Für uns stand und steht immer das Wohl der Gemeinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger im Fokus“, so der Fraktionssprecher. Er zeigte sich verwundert darüber, dass sich angesichts des „nach den Worten des Arbeitskreises Burg Wersau in dieser Form einmaligen Kulturprojektes rund um die ehemalige Burg Wersau“ die Universität Heidelberg an diesem Projekt nicht stärker finanziell engagiere.

Gemeinderat Schell stellte fest, „dass die Gemeinde bisher bereits über eine Million Euro für dieses Areal ausgegeben hat, obwohl bis heute noch keine finale Planung vorliegt. Es gibt keine verlässlichen Angaben über die insgesamt geplanten Investitionen und über die daraus resultierenden Unterhalts- und Folgekosten. Erst wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, können die Bürgerinnen und Bürger vernünftig in den Entscheidungsprozess mit eingebunden werden, und erst dann sollte der Gemeinderat entscheiden“.

Vor diesem Hintergrund habe es nach Ansicht der FDP-Fraktion gute Gründe und Argumente dafür gegeben und gebe es diese immer noch, dass der Gemeinderat bisher noch keine Entscheidung über die zukünftige Nutzung des Schlossmühlen-Areals getroffen habe.

Und letztlich stellt Pflaum fest: „Bei allem Respekt vor dem Vertrauen in die starken Einflussmöglichkeiten der örtlichen FDP, die von verschiedener Seite vermutet werden: Die zwei Mitglieder der FDP-Fraktion im Gemeinderat, der aus insgesamt 19 stimmberechtigten Personen besteht, konnten die Entwicklung des Schlossmühlen-Areals bisher nicht verhindern, und selbst wenn sie es wollten, könnten sie alleine auch die zukünftige Entwicklung nicht verhindern.“ jp