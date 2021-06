Feuerwehr stellt einen Baum für den Rathaus-Chef auf

Reilingen. Als Bürgermeister Stefan Weisbrod im März mit einem deutlichen Votum von den Bürgern im Amt bestätigt wurde, hatte das Coronavirus das Land noch fest im Griff. An große Feierlichkeiten war nicht zu denken und so musste auch manche Tradition hinten anstehen.

Mittlerweile hat sich in Sachen Pandemie einiges getan, zahlreiche Lockerungen sind in Kraft getreten und der Weisbrod kann am Wechselabend, am 15. Juni endet die erste, am 16. Juni beginnt die zweite Amtszeit, entsprechend gefeiert werden. Die Initiative dazu hat die Freiwillige Feuerwehr übernommen. Einem alten Brauch folgend, kam die Wehr zum Haus von Weisbrod, um den Bürgermeisterbaum aufzustellen, untermalt von den Klängen des Spielmannzugs. Und Weisbrod revanchierte sich mit Speis und Trank für die zahlreichen Gratulanten. / aw