Fit mit Yoga und Turnen

Reilingen. Nach den Sommerferien starten beim Turnerbund Germania (TBG) verschiedene Kurse, unter anderem die Frauengymnastik 50 Plus. Die Turnstunde beginnt am Freitag, 17. September, zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr im Gymnastikraum 1 der Fritz-Mannherz-Halle. Für die Teilnahme gilt die 3G-Regel. Beim Betreten und Verlassen der Halle ist eine Mund-Nase-Maske zu tragen. Neue Teilnehmerinnen sind willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die neuen Yoga-Kurse beginnen mit Hygienekonzept am Dienstag, 14., und Donnerstag, 16. September. Nach der aktuellen Corona-Verordnung vom August ist in der Sporthalle zur Teilnahme ebenfalls die 3G-Regel zu befolgen und beim Betreten und Verlassen der Halle auf Abstand, Hygiene und Maske zu achten.

Der Herbstkurs findet in zwei Blöcken statt: Kurs 3a/21 in sieben Einheiten vom 14. und 16. September, bis 26. und 28. Oktober und Kurs 3b/21 in fünf Einheiten vom 9. und 11. November bis 7. und 9. Dezember. Die Zeiten und Räumlichkeiten in den Fritz-Mannherz-Hallen sind wie bisher: dienstags 9.30 bis 10.45 Uhr im Gymnastikraum 1; dienstags 11 bis 12.15 Uhr „Yoga auf dem Stuhl“ im Gymnastikraum 1; dienstags 18 bis 19.15 Uhr und donnerstags 17 bis 18.15 Uhr im Tanzraum. zg