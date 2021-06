Fitness darf wieder ertüchtigt werden

Reilingen/Altlußheim. Fast fühlt man sich dieser Tage wie im letzten Kapitel des Märchens von Dornröschen, wenn der Prinz die Schlafende geküsst hat und das ganz Land wieder zum Leben erwacht: Das öffentliche Leben kehrt zurück, Theater, Bäder und Biergärten öffnen und nicht zuletzt die Fitnessstudios, die sich nach acht Monaten des Stillstands auf die Rückkehr zur Normalität freuen.

Frank Wörner vom Top-Fit-Studio in Reilingen ist die Erleichterung über die Wiedereröffnung anzumerken. Und die Furcht vor einem erneuten Lockdown – „das wäre eine Katastrophe“, stellt er fest. Die Mitarbeiter sind aus der Kurzarbeit zurückgeholt, das Studio den Erfordernissen angepasst worden, alle Zeichen stehen auf Normalbetrieb, ein Zurück dürfe es nicht mehr geben.

Bürgermeister Stefan Weisbrod sieht dies ebenso. Zusammen mit Ordnungsamtsleiter Allen Baothavixay stattete er dem Studio zur Wiedereröffnung einen Begrüßungsbesuch ab, mit Sonnenblumen und Sekt im Gepäck. „Wir hoffen, es gibt nie wieder eine Schließung“, stellt der Ortschef fest und verwies auf seinen Ordnungsamtsleiter, der die neuesten Öffnungsschritte im Gepäck hatte. Vorgaben aus Stuttgart, die wohl im Laufe der nächsten Woche erneut modifiziert werden.

Doch noch, betonte Baothavixay gelte die „3G-Regel“: Ins Studio darf nur, wer vollständig geimpft ist, wessen Genesung längstens sechs Monate her ist und wer getestet wurde. Die letztgenannte Bedingung ist für Wörner kein Problem – im Außenbereich des Studios können Besucher sich selbst testen, das geschulte Personal ist berechtigt, das Ergebnis zu attestieren.

20 Quadratmeter pro Person

Im Inneren profitiert das Reilinger Studio von seiner Größe. Noch gilt die Vorschrift von 20 Quadratmeter pro Person im Studio, von maximal zehn Personen im Wellness- oder Saunabereich. Wobei, für den Außenbereich gibt es hier keine Beschränkung, lediglich die AHA-Regeln müssen beachtet werden. Dank der großen Fläche im Studio gebe es keine Beschränkungen für die Mitglieder, jeder könne kommen wann er wolle, betont Wörner. Natürlich gelten auch bei den Geräten Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, beispielsweise die Abstandsregeln zwischen den einzelnen Trainingsgeräten und deren Desinfektion nach Nutzung. Doch das sind, nach einem Jahr Corona, mittlerweile Übungen, die den Menschen in Fleisch und Blut übergegangen sind.

Ganz weg war das Studio übrigens nicht gewesen, in Reilingen konnte der medizinische Bereich, Reha und Physiotherapie, weitergehen. Geschlossen war hingegen der Fitness- und Sportbereich komplett, keine einfache Zeit für Wörner und sein Team. Er erinnert beispielsweise an das Frauenstudio in Hockenheim, das Anfang 2020 komplett neu gestaltet wurde und seitdem im Corona-Schlummer verharrte.

Nicht nur deshalb ist Seniorchef Erich Klaus froh, mit den Folgen der Pandemie in einem Land wie Deutschland konfrontiert worden zu sein, denn hier gab es Unterstützung, die Zeit zu überstehen. Und, fügt Wörner hinzu, viele der Mitarbeiter waren in Kurzarbeit, was dem Betrieb gleichfalls geholfen hat.

Allerdings – für die Mitarbeiter sei dies zum Teil mit großen Belastungen verbunden gewesen. Ständig in Bewegung und fit sei für einige der erzwungene Stillstand, die Untätigkeit nicht leicht zu verkraften gewesen. Zwei Trainer hat das Studio gar ganz verloren, sie haben sich von der Branche ab und einem anderen Beruf zugewandt.

Was Wörner ganz besonders freut – die Mitglieder haben dem Studio die Stange gehalten. „Ohne die Solidarität unserer Mitglieder hätten wir es nicht geschafft“, stellt Wörner fest und freut sich nicht nur, dass diese dem Studio erhalten blieben, sondern dass sie es auch mit ihren Beiträgen in der schwierigen Zeit unterstützten. „Das hat uns gerettet“, wir mussten keine einzige Stelle abbauen, so Wörner, der mit seiner Frau Astrid seit 14 Jahren die Studios in Reilingen, Hockenheim und Wiesental koordiniert.

Gerade in Reilingen habe man die Verbundenheit zwischen Mitgliedern und Studio besonders erlebt, betont Wörner und verweist auf die etwas andere Ausrichtung des Studios, in dem der Schwerpunkt mehr auf Therapie und Lebensqualität im Alter steht. Ganz im Sinn von Erich Klaus, der schon früh auf das Thema Gesundheit setze, beispielsweise mit der ersten Herzsportgruppe in der Umgebung, die er gemeinsam mit Prof. Dr. Härter ins Leben rief. Und diesem Credo ist er bis heute treu geblieben. Gerade im Alter sei es wichtig, dem Muskelabbau vorzubeugen, stellt er fest. Nur wer im Alter fit ist, der habe auch etwas von ihm, ist Klaus überzeugt.

Und an der Fitness arbeiten, dafür haben die Mitglieder nun wieder die Gelegenheit. Und da die Ruhepause im Studio nicht ungenutzt bliebe – beispielsweise wurde die Lüftungsanlage erneuert, was die Frischluftzufuhr verbessert und das Trainieren noch einen Tick sicherer macht.

In die „Oase“ mit der 3G-Regel

Auch in der Oase in Altlußheim herrscht wieder Betrieb, werden die Trainingsgeräte genutzt. Und auch die Sauna darf wieder eingeheizt werden, freut sich Geschäftsführerin Monika Brand.

Wer in die Oase will, für den gelten die gleichen Regeln wie überall und mittlerweile unter dem Oberbegriff „3G“ bekannt. Also, entweder geimpft, genesen oder getestet. Und wer kein Testat hat, für den gibt es die Möglichkeit, sich vor Ort zu testen. Entweder mit einem mitgebrachten Test unter Beobachtung oder mittels eines Test, der in der Oase für drei Euro zu erwerben ist. Man dürfe zwar keine Bescheinigung ausstellen, so Monika Brand, doch reichte die Begutachtung aus, um bei einem negativen Ergebnis den Eintritt zu gestatten.

Und im Studio gelten die gleichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften wie an vielen anderen Stätten. So bleiben Umkleiden, Spinde und Duschen geschlossen, zum Training sollte man in entsprechender Kleidung kommen, lediglich die mitgebrachten Wechselschuhe gelte es dann noch im Studio anzuziehen.

Noch ist die Anzahl der Besucher begrenzt, abhängig von der Größe der Anlage. Zwischen den Geräten gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern, vor und nach Gebrauch werden sie desinfiziert und die Mitglieder sollten stets ein großes Handtuch mit sich führen.

Kurse finden derzeit keine statt und auch die Kinderbetreuung pausiert noch, stellt Brand fest, die letztlich auf die AHA-Regeln verweist, mit deren Hilfe der Übungsbetrieb klappen sollte.

Und ob in Reilingen oder in Altlußheim, allenthalben herrscht die Hoffnung vor, dass die lange Zeit des Lockdowns bald in Vergessenheit gerät, niemehr wiederkehrt und die Folgen der Schließung sukzessive abgebaut werden können.