Frauenfasching in Reilingen: Gelungene Bütten und fetzige Tänze

Reilingen. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause konnte endlich wieder der Reilinger Frauenfasching, ausgerichtet durch den Ortsverband der CDU, in der Fritz-Mannherz-Halle gefeiert werden. Eine Veranstaltung, die seit vielen Jahren fest etabliert ist und von den Organisatoren und Feiernden vermisst wurde. Punkt 19.01 Uhr wurden die Türen geöffnet und die 275 Frauen stürmten voller Vorfreude in die Halle. Mit Getränken und ersten Speisen versorgt, fanden die Gäste schnell einen Platz, so dass auch das Programm pünktlich starten konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eröffnet wurde die Veranstaltung traditionell von Annette Schweiger, die gleich das Publikum auf ihrer Seite hatte. Im Glitzerkostüm trat sie beim Song „Live is life“ auf die Bühne und begrüßte alle Anwesenden. Sie freute sich wahnsinnig über die riesige Resonanz und die toll kostümierten Frauen, die den Raum noch bunter machten. Als Moderatorin des Abends leitete sie mit spürbarer Begeisterung und Spaß durch das Programm.

Frauenfasching in Reilingen: Tanzfläche füllt sich schnell

Nach der Begrüßung hatte die Band „Kraft und Kraftin“, die in diesem Jahr mit Unterstützung zweier DJs die Bühne rockte, ihren ersten musikalischen Auftritt. Bereits mit ihrem ersten Lied konnte sie die Menge begeistern und es hielt niemanden mehr auf den Stühlen, es wurde auf der Tanzfläche getanzt und gelacht. Die Stimmung war von Beginn an ausgelassen, unbeschwert und fröhlich.

Mehr zum Thema Roland-Seidel-Halle (mit Fotostrecke) Beim Oftersheimer Kindermaskenball haben Groß und Klein ihren Spaß Mehr erfahren Fasching Altlußheimer Luxe zu Gast in Albert-Schweitzer-Schule: Mit Jasmin I. wird es bunt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neustart (mit Fotostrecke) Fasching in Hockenheim: So war der 62. Fasnachtsumzug der Rennstadt Mehr erfahren

Neben den vielen Musikbeiträgen, quer durch alle Musikgenre, hatte der Abend noch viele weitere Highlights zu bieten. Für viele Lacher sorgten natürlich die „geistlichen Vertreter des Papstes“ unter der Führung von Klaus Schweiger, der durch Patrick Kuderer, Dominik Nies und Elia Starke unterstützt wurde. Büttenreden wurden durch Eva Schmid (ehemalige Karnevalsprinzessin von Hockenheim) mit „Männer in der Tanzschule“ und Sandra Gratz, „Die unglückliche Frau“, präsentiert. Die beiden konnten mit ihrer Präsentation der Reden viele Lacher ernten und die Stimmung weiter anheizen.

Tänzerisch hat sich der Karnevalverein Reilingen mit mehreren Gruppen beteiligt. Den Anfang machten die „Lustigen Rosinen“ mit ihrem Tanz zum Musical „Tanz der Vampire“. Trainiert wird die Gruppe von Michaela Wenkel und Melanie Brecht. Die „Hupfmädels“ tanzten ihren Schautanz „Versuch dein Glück“, trainiert von Jaqueline und Martina Izzo. Das Männerballett tanzte zum Thema „der Bachelor“, trainiert von Bea Hans und Isabell Astor. Alle Tänze hatten ihren ganz eigenen Charakter. Mit imposanter Musik, supereinstudierten Choreographien und einer euphorischen Umsetzung konnten alle Darbietungen überzeugen und das Publikum begeistern. Alle Tanzenden erhielten einen riesen Applaus.

Frauenfasching in Reilingen: Kostüme prämiert

Traditionell wurde das Programm mit der Kostümprämierung beendet. Wieder einmal ist es der Jury unheimlich schwer gefallen die Gewinner raus zu deuten, da sich alle so viel Mühe gegeben hatten und in einem ausgefallenen, meist selbst genähten Kostüm erschienen waren.

Die Gruppenpreise erhielten die Rotkäppchen, die Rehe, die schwarzen Teufel und die „Lustigen Rosinen“ vom KVR. Bei den Einzelkostümen überzeugten die Jacob Sisters, der Pilz, Wilma Feuerstein, die Hexe und der Clown.