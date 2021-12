Freie Wähler waren mit Nikolaus-Äpfeln in Reilingen unterwegs

Reilingen. Auch in diesem Jahr konnten die Nikolaus-Äpfel in den Reilinger Betreuungseinrichtungen von einer Abordnung der Freien Wähler nur „to go“ übergeben werden. Entsprechend den Corona-Vorgaben wurde an sieben Eingangstüren geklingelt, um dann mit Abstand und vielen herzlichen Worten des Dankes in einem kurzen Gespräch die weihnachtlichen Gaben zu überreichen.

„Schlimmer für alle Beteiligten wäre, wenn die Betreuungseinrichtungen wieder ganz geschlossen würden. Daher muss man besonders hervorheben, loben und danken, wie alle verantwortlichen Erzieherinnen und Erzieher es schaffen, die großen Herausforderungen mit den hohen Standards für den Gesundheitsschutz und der damit verbundenen Weiterführung der Einrichtungen zu meistern“, so FW-Vorsitzende und Gemeinderätin Sabine Petzold.

Reilinger Käsekuchen überreicht

Begleitet wurde sie am Nikolaus-Tag von Gemeinderat Peter Künzler sowie Vorstandsmitglieder Marcel Dörfer und Anna Dörfer, um gemeinsam den Kindern rote Nikolaus-Äpfel zu bringen und den Kindergarten-Teams mit Reilinger Käsekuchen und einem schmucken Weihnachtsstern zu danken.

Seit fast 50 Jahren besuchen die Freien Wähler die Reilinger Kindergärten an diesem besonderen Tag. Es war immer eine große Freude, die weihnachtlich geschmückten Kindergärten mit der besonders behaglichen Atmosphäre in der Vorweihnachtszeit zu erleben. Bedauerlicherweise ist es jetzt schon das zweite Jahr, dass alles nur „to go“ an der Eingangstür abgegeben werden konnte, wofür man aber größtes Verständnis hat.

Ein schönes Erlebnis und auch eine besondere Form des Dankes gab es aber doch noch: Als eine kleine fröhlich Kinderschar im umzäunten Außenbereich der Kita „Haus der kleinen Hasen“ laut und unbekümmert Hallo riefen und winkten. Diese Fröhlichkeit der Kinder war ansteckend und sehr gern kommt man da wieder. sp