Freie Wohnungen im Rathaus melden

Reilingen. Es sind schreckliche Bilder und Nachrichten, die uns täglich aus der Ukraine erreichen. Bilder, die eine große Hilfsbereitschaft hierzulande ausgelöst haben und die auch im Rathaus die Telefone nicht mehr still stehenlassen. Viele Menschen, so Christiane Geigle, die innerhalb der Verwaltung Ansprechpartnerin für die Ukraine-Hilfe ist, böten ihre Hilfe an, würden Wohnraum zur Verfügung stellen oder wollten wissen, wie sie helfen können.

Momentan, stellte Geigle bei einem Pressegespräch fest, seien der Gemeinde sechs Wohnungen, die meisten möbliert und mit Küche und Bad, angeboten worden. Die Gemeinde selbst, fügt Bürgermeister Stefan Weisbrod hinzu, prüfe derzeit, ob sich zwei Objekte in der Hauptstraße für die Unterbringung kriegsvertriebener Menschen eignen. Für weitere Angebote sei man dankbar, so Weisbrod, der auf hilfsbereite Vermieter hofft.

Auf jeden Fall – die Gemeinde ist auf der Suche nach Mobiliar für die Ausstattung von Wohnräumen und freut sich über jede freie Wohnung, die ihr angeboten wird. Zimmer in Wohneinheiten hält Weisbrod für weniger geeignet – dies könne höchstens eine Notlösung sein, aber keine dauerhafte. Ganz wichtig ist Geigle und Weisbrod, dass als Kriegsvertriebenen, die in die Gemeinde kommen, auch wenn sie privat untergebracht sind, dem Rathaus gemeldet werden. Denn nur dann stünden ihnen Mittel nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz zu, was auch die Finanzierung des Wohnraums regelt.

Von der Gemeinde aus ging schon ein erster Hilfstransport, organisiert über den Oberlin-Kindergarten, an die ukrainische Grenze, weitere sollen folgen. Auch hier kann man sich im Rathaus erkundigen, welche Sachgüter benötigt werden. Und, merkte Weisbrod an, in der Gemeinde laufen zahlreiche Aktionen an, die den Spendentopf der Gemeinde füllen sollen.

Die Verwaltung ihrerseits hat schon das Gespräch mit den Kindergärten gesucht – Weisbrod rechnet mit vielen Kindern, die in die Gemeinde kommen – hat Signal der Hilfsbereitschaft von den Kirchen und Ärzten erhalten, ist dabei das Hilfsnetz der Dorfgemeinschaft noch enger zu knüpfen, um den auf sie zukommenden Aufgaben gerecht zu werden. Was derzeit in den Augen von Geigle am dringendsten fehlt, sind Menschen, die sich als Dolmetscher zur Verfügung stellen.