Friedensgebet der Ökumene

Reilingen. Die katholischen und evangelischen Christen in der Gemeinde beten weiterhin vor Ort für den Frieden, denn Unfrieden gibt es auf der ganzen Welt.

Menschen stehen einander unversöhnlich gegenüber, Hass und Gewalt zerreißen Familien und Gesellschaften. Unter dem Krieg leiden Menschen in der Ukraine und in Russland, er treibt Menschen in die Flucht, macht jedes normale Leben unmöglich, schlägt Wunden, die noch nach Generationen spürbar sein werden, stellen die Organisatoren fest.

Gleichzeitig lädt die Gruppe zum gemeinsamen Gebet am Mittwoch, 17. August, 19 Uhr, auf die Terrasse im Wendelinushaus (erstes Obergeschoss) ein. Bei schlechtem Wetter wird das Gebet in die katholische Kirche in Reilingen verlegt. as