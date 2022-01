Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule stellt sich digital vor

Reilingen. Warum soll mein Kind in die Gemeinschaftsschule gehen? Eine Frage, die Rektor Falk Freise von der Schillerschule mit seinem Kollegium wohl ausführlich und überzeugend beantworten kann. Sprechen doch viele Argumente für diese Form des Lernens. Schwieriger stellt sich in diesem Jahr die Frage der Art des Dialogs dar, lässt die Corona-Pandemie doch weiterhin keinen „Tag der offenen Tür“, wie man in gewohnt ist, zu. Weshalb die Schule zum Mittel des „Digitalen Infostags“ greift und sich am Freitag, 28. Januar, von 17 bis 18 Uhr im virtuellen Raum mit Interessierten trifft.

Die Gemeinschaftsschule startet im Sekundarbereich, sprich bei den weiterführenden Klassen ab Stufe fünf. In dieser Altersklasse befindet sich die „Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule“ in Konkurrenz mit anderen Bildungseinrichtungen außerhalb der Gemeinde. Doch die Eltern stehen bei der Entscheidung, wie es mit ihrem Kind schulisch weitergehen soll, nicht nur vor einer Ortswahl, sondern es geht auch um den zu wählenden Schultyp. Und hier kann die Gemeinschaftsschule kräftig punkten.

Individuelle Förderung der Kinder

In einer Gemeinschaftsschule lernen die Kinder gemeinsam, aber auf unterschiedlichen Leistungsniveaus, je nach Neigung und Können. Die Niveaus können zwischen einzelnen Fächern variieren, es wird auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten eines jeden Kindes speziell eingegangen. Kinder können so gezielt gefördert werden.

Erst im weiteren Schulleben wird eine Entscheidung über den angestrebten Bildungsabschluss getroffen, der vom Hauptschul-, über den Realschulabschluss bis hin zum Abitur an einer weiterführenden Schule reichen kann.

Schon von der Grundschule an bietet die Schillerschule Ganztagsunterricht an. Als Gemeinschaftsschule wurde sie um einen großzügigen Anbau erweitert – er schafft Raum für die erforderlichen Lernateliers, Mensa und Schulküche. Rund sechs Millionen Euro hat die Gemeinde in den Anbau an die Schillerschule investiert und dafür gesorgt, dass die Gemeinschaftsschule die besten Voraussetzungen in der Gemeinde findet.

Das Herzstück der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule ist die neu errichtete Mensa im Schulanbau. In ihr können täglich bis zu 450 Mahlzeiten ausgegeben werden, die jeden Tag frisch aus regionalen Zutaten gekocht werden. Mit diesem Angebot hat die Schule ein Angebot, dass ihr wohl landesweit ein Alleinstellungsmerkmal verleiht.

Wer mehr über die Schillerschule und die Gemeinschaftsschule wissen möchte, ist zum digitalen Infotag eingeladen. An diesem wird nicht nur das Konzept der Gemeinschaftsschule vorgestellt, sondern es werden auch Gespräche in verschiedenen Chaträumen mit Lehrern, Schülern, Eltern und der Schulleitung angeboten. Obendrein erhalten interessierte einen Einblick in den Unterricht, wie er an einer Gemeinschaftsschule praktiziert wird.

Der digitale Infotag findet am Freitag, 28. Januar, von 17 bis 18 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 27. Januar, per Telefon oder E-Mail möglich. aw

