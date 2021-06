Für Abfälle reißt der Müllhai sein Maul auf

Reilingen. In der Gemeinde schwimmt ein Hai. Keine Meldung aus dem Sommerloch, sondern eine Tatsache. Axel Baumann weiß es. Er hat ihn schließlich erfunden. Sein „Müllhai“ ist nicht etwa eine Gefahr für Schwimmer, sondern ganz im Gegenteil, ein echter Wohltäter beim Aufsammeln von Gartenabfällen oder den Wohlstandshinterlassenschaften auf öffentlichem Grün, in Wäldern oder am Strand. Der Vergleich gefällt Baumann: „Das Bild des Hais, der mit weit geöffnetem Maul den Müll einsammelt, finde ich gut.“

Es gibt Haiarten, die werden als „Müllabfuhr der Meere“ bezeichnet. Nicht allein, weil sie schnell und restlos Kadaver anderer Tierarten in den Ozeanen entsorgen, sondern viel mehr, weil sie nahezu wahllos alles schlucken. So wurden in den Mägen von Bullenhaien etwa auch schon Autokennzeichen gefunden. Genau solche Haie hatte Axel Baumann vor Augen.

Müllbeutel, die mit weit aufgerissenem „Maul“ von Taschentüchern, Zigarettenkippen, Essensresten über Laub oder auch Tierexkrementen alles schlucken, was sie eingeschaufelt bekommen.

Die Wurzeln seines Hais liegen immerhin fünf Jahre zurück. Im Jahr 2016 kämpfte Baumann bei den „Trash-Heroes“ an vorderster Front gegen die Vermüllung der Traumstrände in Thailand. Und er erlebte dabei hautnah eins der Probleme der wohltätigen Helfer mit den großen Plastiksäcken in der Hand: „Bei dem ständigen Wind konnte man die Öffnung der Müllsäcke kaum lange genug offenhalten, um den Müll darin zu sammeln.“ Seither habe ihn der Gedanke nicht losgelassen: „Es muss doch eine andere Möglichkeit geben.“

Idee reifte in Thailand

Bereits auf dem Rückflug aus der Idylle des Golfs von Thailand in die Reilinger Rheinebene habe er gegrübelt. „Ich hatte die Idee, dass ich irgendetwas baue, das offenbleibt, das man auch abstellen kann“, schilderte der 59-Jährige seine Gedanken. Gerade angekommen, begann der gelernte Bautechniker seine Gedanken in die Tat umzusetzen. „Mein Prototyp war dabei aus Holz. Das war auf Dauer natürlich viel zu schwer.“ Aus dem gleichen Grund schied Metall als Werkstoff aus.

Gemeinsam mit einem befreundeten Ingenieur entschied er sich daher für Kunststoff, wendete sich an die Firma Röhm in Hockenheim, die ihm beim bei der Ausarbeitung eines Spritzgussmodells für Kunststoff weiterhalf. Letzte Details am „Hai“ wurden verändert. „Die Neigung des Stils war am Anfang noch etwas zu gering.“ Mit der Gussform habe nur noch jemand für die Produktion einer Kleinserie gefehlt und wurde im Unternehmen Meku-Plast in Walldorf gefunden.

„Nachhaltigkeit und kurze Lieferwege waren mir schon in der Produktion wichtig.“ Baumann setzte deshalb gezielt auf Unternehmen aus der Region. Das gilt auch für das Rohmaterial: „Selbstverständlich Recyclingkunststoff!“

Für Entwicklung und Produktion hat er einen Kredit aufgenommen, ließ sich den Kunststoffring mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern am 65 Zentimeter langen Stil und einem Gesamtgewicht von 570 Gramm (ohne vollen Müllbeutel) beim Patentamt in München mit einem Gebrauchsmusterschutz eintragen. Alles war Ende 2019 für den passionierten Taucher und seinen Müllhai, der für Rechts- und Linkshänder geeignet ist, bereitet. „Alle Leute, die damit gearbeitet haben, waren begeistert.“ Ja und dann kam die weltweite Pandemie.

„Ich konnte nicht mit den Bauhöfen in Kontakt treten.“ Für die sei der Müllhai genau so geeignet wie für Badeseen oder auch Schwimmbäder mit Liegewiesen. Das zeigten Erfahrungsberichte. Wie zum Beispiel die der Surfrider-Foundation Baden-Pfalz, die vor wenigen Jahren das Rheinufer bei Otterstadt reinigten und dabei ebenso auf die Hilfe des Reilinger Hais zurückgriffen, wie die Bauhöfe in Hockenheim und Reilingen selbst. Manchmal haben auch die Vorgesetzten einige Exemplare erworben, aber das arbeitende Müllwerkerpersonal schreckt vor dem gefräßigen Hai zurück.

Reich werden will Axel Baumann mit seinem patentierten Müllbeutehalter nicht. Er kann sich auch nicht vorstellen, dafür durch mittlerweile gängige Fernsehformate zu tingeln. Aber er ist trotzdem überzeugt von seinem umweltfreundlichen Hai hinter den jeder gängige Müllbeutel ab 120 Liter Fassungsvermögen und natürlich auch umweltfreundliche Netze passen. Den Schritt zur Serienreife bereut er keinesfalls: „Ich kenne mich und hätte mir eher bis an mein Lebensende vorgeworfen, dass ich es nicht richtig angepackt habe.“

Er hofft nun, dass er mit den Lockerungen auch mit möglichen Interessenten in Kontakt treten und seinen Müllhai gegebenenfalls auch vorführen kann. Und dann taucht der Müllhai hoffentlich nicht nur in Reilingen und der Metropolregion auf, sondern überall, wo sich professionelle und auch ehrenamtliche Abfallsammler die Arbeit erleichtern wollen.