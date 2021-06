Für Notfall gerüstet

Reilingen/Region. Jedes Fahrzeug muss regelmäßig zum TÜV – ohne Plakette darf es nicht auf die Straße. Eine Begutachtung der Fahrtüchtigkeit jeden Vehikels, die sich im Lauf der Jahrzehnte bewährt hat und die niemand mehr missen möchte. Doch nicht nur der TÜV wacht über die Sicherheit im Straßenverkehr, auch von anderer Stelle sind wachsame Augen auf das Thema gerichtet.

Beispielsweise beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), das mit seinen Rettungsfahrzeugen tagtäglich zum Wohl der Menschen auf den Straßen unterwegs ist. Sei es im Rettungseinsatz, sei es beim Krankentransport – die Fahrzeuge müssen tadellos in Schuss sein, man muss sich auf sie verlassen können.

Doch dieses Vertrauen ist mit einer TÜV-Plakette allein nicht abgegolten, dazu gehört auch eine ständige Wartung und Kontrolle und eine regelmäßige Überprüfung der Ausstattung. Ob Sauerstoffflasche oder Krankentrage – alles was sich an Bord eines DRK-Fahrzeuges befindet, muss einsatzbereit sein, tadellos funktionieren. Dies zu gewährleisten, werden die Fahrzeuge regelmäßig überprüft.

Der DRK-Kreisverband Mannheim, zu dem die hiesigen Ortsverbände zählen, führt ebenfalls regelmäßig Wartungen und Kontrollen an seinen Fahrzeugen durch. Um den Aufwand dabei so gering wie möglich zu halten, bedient er sich eines Partners, der Firma Seewald und Seewald aus Griesheim bei Darmstadt. Die Firma hat sich auf die Themen Fahrzeugtechnik und Wartung spezialisiert, insbesondere mit Blick auf Rettungsfahrzeuge. Und sie bietet einen mobilen Vor-Ort-Service an, der eine zentrale Prüfung ermöglicht.

Für die diesjährige Ausrichtung der zwei Testtage war der Ortsverein Reilingen die Anlaufstelle. Ralph Hartung vom DRK-Ortsverband Ketsch übernahm die Organisation und sorgte mit seinen Helfern dafür, dass an den zwei Tagen, an denen die Firma vor Ort war, der Parkplatz beim Reilinger Feuerwehrgerätehaus mit Rettungsfahrzeugen belegt war. Aus dem ganzen Kreisgebiet waren Fahrzeuge vertreten, Tobias Räffle von der Firma Seewald und Seewald ging an den beiden Tagen die Arbeit nicht aus.

Ob Liegen, Sauerstoffflaschen oder Halterungen – die gesamte technische Ausrüstung der Fahrzeuge kam auf den Prüfstand, wurde von Räffle testiert und von Hartung per Kladde dokumentiert.

Bleibt noch eine Frage – warum fand die Kontrolle vor dem Gerätehaus statt und damit quasi vor den Augen der Öffentlichkeit? Zum einen, damit diese sieht, dass die Fahrzeuge regelmäßig überprüft werden, zum anderen, fügt Hartung mit einem Augenzwinkern hinzu, um Interesse an der Arbeit der DRK zu wecken und vielleicht den einen oder anderen Helfer gewinnen zu können. zg

