Gärtner machen Blumenbeete in Reilingen winterfest

Reilingen. Im Herbst gibt es nicht nur im eigenen Garten jede Menge Arbeit. Auch die öffentlichen Anlagen benötigen eine intensive Pflege, damit sie gut durch die Wintermonate kommen, denn die bepflanzten Lücken in Beton und Asphalt sollen sich im kommenden Frühjahr wieder von ihrer schönsten Seite zeigen. Damit sich ein üppiger Bewuchs einstellen kann, sind die Gemeindegärtner gerade dabei, den fälligen Herbstputz vorzunehmen.

Die verblühte Sommerbepflanzung hat ausgedient und muss abgeräumt werden. An ihre Stelle treten vorwiegend frostharte, violett und gelb gefärbte Hornveilchen. Sie überzeugen mit ihrer langen Blütezeit und bringen etwas Farbe in das eintönige Herbstgrau.

Tulpen und Narzissen

Rund 9000 Setzlinge werden in die Erde der kommunalen Blumenbeete gepflanzt. Hinzu kommen mehrere Tausend Blumenzwiebeln, sodass im Frühjahr Tulpen und Narzissen in vielen Formen und Farben in Reilingen zu sehen sein werden. jd/zg

