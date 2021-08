Garten der Erinnerung wächst weiter

Reilingen. Vor zehn Jahren ist auf dem Friedhof ein Veränderungsprozess in Gang gesetzt worden, der immer mehr Fürsprecher findet. Seither breiten sich gärtnergepflegte Grabflächen mit sanft geschwungen Wegen und ansprechender Gestaltung aus. Sie verdrängen zunehmend das überkommene Bild einer kommunalen Begräbnisstätte mit traditionell in Reih und Glied angeordneten Grabstätten. Erst 2018 war der nach Plänen der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner angelegte „Garten der lebendigen Erinnerung“ zuletzt erweitert worden. Die gefragten Parzellen sind mittlerweile nahezu vollständig belegt.

Auf den anhaltenden Bedarf hat die Gemeinde reagiert und die Neuanlage eines vierten, gärtnergepflegten Grabfeldes erlaubt. Die gestalterischen Vorgaben kommen von der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner, die zugleich die Projektoberleitung innehat. Die entwickelte Konzeption weist das linker Hand vom Haupteingang der Aussegnungshalle gelegene Grabfeld Nummer 14 als überwiegend gärtnergepflegten Abschnitt aus. Ein kleinerer, rund um eine Scheinzypresse angelegter Grünbereich, bleibt dagegen in der Verantwortung der Gemeinde. Wegeführung und Anordnung der Grabstellen kommen ganz ohne die gewohnten starren Formen aus und verleihen dem Areal eine aufgelockerte, parkähnliche Struktur. Insgesamt werden in dem Geviert zwölf Erdgrabstätten, 15 Urnengräber und elf Urnenbeisetzungen am Baum möglich. Einen barrierefreien Zugang erlauben drei Zugänge. Eine Sitzbank wird zum Verweilen und Innehalten einladen.

Firmenchef Helmut Steinmann legt bei der Anlage der Wege Hand an. © Dufrin

In der vorletzten Juliwoche hat der Reilinger Pflasterfachbetrieb Helmut Steinmann die schon im April begonnenen Tiefbauarbeiten in einem zweiten Abschnitt fortgesetzt. Die gestalterischen Elemente im gärtnergepflegten Bereich sind eine Aufgabe von Gärtnermeister Frank Weißbrod. Bis Mitte August will er mit seinem Team noch den Boden bearbeiten und mit Solitärgehölzen erste Akzente setzen. Im Folgemonat soll noch ein spezielles Friedhofssubstrat ausgebracht werden. Dem schließt sich das flächige Anpflanzen der verschiedenen Bodendecker an.

„Bis spätestens Mitte Oktober sollte die Neuanlage abgeschlossen sein“, erwartet Weisbrod. Die angrenzende Fläche rund um die Scheinzypresse wird der kommunale Bauhof vorübergehend mit einer Rasenfläche verschönern. jd

