Gartenschau wird besucht

Reilingen. Die Verwaltung freut sich, nach der Corona-Pause wieder eine gesellige Fahrt anzubieten. Der diesjährige Gemeindeausflug für Senioren findet am Mittwoch, 14. September, statt. Ziel ist die Landesgartenschau in Eppingen.

Anmeldungen sind möglich am Dienstag, 16. August, von 8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sowie am Mittwoch, 17. August, von 8.30 bis 120 Uhr. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Der Kostenbeitrag ist bei Anmeldung zu entrichten.

Eppingen wird zum blühenden Treffpunkt im Herzen des Kraichgaus. Zwischen Fachwerk und Sommerflor erleben die Besucher auf rund zehn Hektar einen außergewöhnlichen Erlebnisraum direkt angrenzend an die über tausendjährige Fachwerkkulisse. So verspricht die außergewöhnliche Umgebung in Eppingen spannende Einblicke. Die Historischen Gärten sowie die Schmetterlings- und Blühwiesen laden ein, die heimische Flora und Fauna hautnah zu erkunden.

Ob Hobbygärtner, der bei den Schaugärten und im Gärtnermarkt Inspiration findet, oder Floristikliebhaber, dessen Herz die Blumenschauen im historischen Ambiente höherschlagen lassen, jeder findet das Passende. zg

Info: Infos unter www.gartenschau-eppingen.de