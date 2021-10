Gartentag mit Dampfnudeln

Reilingen. Der Obst- und Gartenbauverein öffnet die Tore seines Vereinsgartens am Sonntag, 10. Oktober, von 11.30 bis 17 Uhr und bietet dabei als Highlight seine Dampfnudeln nach altem hausgemachtem Rezept an. Die Dampfnudeln gibt es to go. Sie müssen vorbestellt werden und werden ab 11.30 Uhr im Halbstundentakt ausgegeben. Bestellungen nimmt Monika Kappes unter Telefon 06205/2 08 42 13 oder 0170/4 80 90 01 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiterhin gibt es Kartoffel- und Kürbissuppe und Kürbiskuchen. Kräutertees werden frisch vom Kräuterbeet zubereitet. Bei einer Verkostung regionaler Kartoffelsorten wird man feststellen, „Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel“.

Für die kleinen Besucher ist auch gesorgt, unter anderem mit dem Schnitzen von Kürbissen, Luftballonkünstler Gerhard Zahn, der für die Kinder Figuren zaubern wird und Holzpaletten, die den Kindern zum Bemalen zur Verfügung stehen.

Vorstandsmitglied Mourad Latrache stellt „Terrakotta-Artikel“, Kräuter und verschiedene Teesorten aus. Und Werner Borowski zeigt schmiedeeiserne Kunstgegenstände. Das Hochbeet präsentiert eine Vielfalt von Gemüsesorten. Und das Kräuterbeet ist eine Augenweide. mk

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2