Gastgeber rechnen sich Titelchancen aus

Reilingen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, dieses Motto hat man sich auch im Reiterverein zu Herzen genommen und so freut man sich, die Teilnehmer der Baden-Württembergischen Ein-/Zwei- und Vierspänner Pony und Pferde am Sandweg begrüßen zu dürfen. Bei der Ankunft haben die Fahrer bis zu 360 Kilometer Anfahrt hinter sich, um in Reilingen zu starten.

Nachdem alle das Fahrerlager bezogen haben, geht es am Freitag, 27. August, ab 9.30 Uhr, in die Dressurprüfungen. Dabei hat der Gastgeber selbst gleich drei heiße Eisen im Feuer, Ciara Schubert startet bei den Einspänner-Pferden doppelt. Zum einen mit ihrer Schimmelstute Lassila und zum anderen mit Energy, mit dem sie die Qualifikation zur Jugend-Europameisterschaft nur knapp verpasste. In der Ponyprüfung startet sie ebenfalls.

Ciara Schubert und Energy beim Start bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Bei-fahrer ist ihr Vater Georg Schubert, der zusammen mit Dominique Stadtler die Turnier-leitung im Gelände bildet. © Manuel Held

Damit ist sie aber nicht die einzige Vielstarterin, auch Katharina Abel aus Ketsch startet mit drei Gespannen. Sie fährt bei den Vierspännern Pony und Pferde, sowie bei den Zweispännern Pferde mit. Mit Stefan Schottmüller (Zweispänner Pferde) und Birgitt Kohlweiss (Zweispänner Pony) machen sich auch zwei mehrfache WM-Teilnehmer sowie Bundeskader Fahrer auf die Reise an den Sandweg.

Hochkarätiges Starterfeld

Landestrainer Philipp Faißt wird vor Ort die baden-württembergischen Fahrer noch mal genau unter die Lupe nehmen und im Nachgang entscheiden, welche Fahrer er mit auf die süddeutschen Meisterschaften nimmt. Und auch ein Hauch von Weltmeister liegt zumindest am Turnierfreitag in der Luft, Steffen Brauchle, Weltmeister der Ponyvierspänner, wird sich den letzten Schliff in der Dressur abholen und dann seine Ponys für die anschließende WM in Frankreich schonen.

Das Pony mit dem Ciara Schubert bei der Einspännerprüfung an den Start geht, weist eine Besonderheit auf, es gehört nämlich nicht ihr, sondern der Familie Stadtler. Diese spannt aber am Turnierwochenende nicht selbst ein, sondern ist mit der Durchführung des Turniers voll eingespannt. Turnierleiter Dominique Stadtler wird besonders am Samstag jede Menge zu tun haben, wenn es für die Gespanne um 10 Uhr auf die Geländestrecke und in die Hindernisse geht.

Da heißt es Hindernisse nach Beschädigungen schnellstmöglich wieder befahrbar zu machen, Strecke bewässern, damit es nicht staubt, Streckenposten versorgen, das Wasser am Zwangshalt auffüllen. Das ist als Einzelperson natürlich nicht zu bewältigen, dafür stellt der Verein extra einen Bautrupp und ein Versorgungsbeauftragten zusammen, um alle Aufgaben erledigen zu können. Koordiniert wird das alles über Funk, Knotenpunkt ist hier der Richterturm, dort werden nicht nur Streckenschäden gemeldet, sondern außerdem alle Zeiten der einzelnen Gespanne sowie die Fehler und per Lautsprecher an die Besucher weitergegeben.

Für die Helfer im Sportbetrieb wird es am Sonntag etwas entspannter, zwar gilt auch beim Kegelfahren, jede Sekunde zählt, aber sobald der Parcours steht, ist die meiste Arbeit für den Parcoursdienst getan.

Wenn schließlich die neuen baden-württembergischen Meister feststehen, bietet die Siegerehrung mit großer Ehrenrunde den passenden Rahmen zum Abschluss des Wochenendes ab 16.30 Uhr. Zu dieser Zeit hat das Küchenteam des Vereins den erfahrungsgemäß stressigsten bereits Teil hinter sich.

Die beliebten Russischen Eier gibt es in diesem Jahr übrigens zwei Wochen hintereinander, da das Reitturnier bereits in der folgenden Woche vom 3. bis 5. September stattfindet. Die Coronaregelungen ermöglichen eine Bewirtung vor Ort, wer das nicht möchte, kann sich die Russischen Eier in der To-Go Variante mit nach Hause nehmen. Wer vor Ort essen möchte muss sich registrieren, entweder mit der Luca- oder Corona-Warnapp oder per Anwesenheitsnachweis, diesen stellt der Verein schon im Voraus auf der eigenen Homepage zur Verfügung. msk