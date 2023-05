Gebäude von Reilinger Kultmetzger Kuderer wird abgerissen

Reilingen. Im Sanierungsgebiet „Ortskern Reilingen III“ wird gerade ein gravierender Eingriff in die Bausubstanz vollzogen, der im Oberdorf für neue, belebende Akzente sorgen soll. Auf dem Eckgrundstück in der Hauptstraße 157 muss der gesamte Hauskomplex der ehemaligen, vor vier Jahren aufgegebenen Traditionsmetzgerei von Christel und Wolfgang Kuderer dem geplanten Neubau eines Achtfamilienhauses weichen. Seit Mitte März ist die Demontage des mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses im Gange, die in den professionellen Händen der auf derartige Leistungen spezialisierten Herxheimer Unternehmung Martin Fensel liegt.

Tag für Tag arbeitet sich der Abrissbagger durch die Mauern, werden sukzessive die Hauswände abgetragen. Berge von Schutt und noch verwertbarem Material lagern im Innenhof, zum Abtransport bereit.

Kommt der Abriss weiter in geplantem Umfang voran, dürfte das alte Bestandsgebäude bis Mitte Mai vollständig aus dem Blickfeld verschwunden sein. Derweil trifft der Walldorfer Investor alle Vorbereitungen, die dann vorhandene Baulücke zeitnah mit einem Mehrfamilienhaus zu schließen.

„Mit einer nachhaltigen und ästhetisch ansprechenden Architektur wollen wir eine Brücke zwischen modernster Gestaltung und traditionellem Ortsbild schlagen“, verspricht der Geschäftsführer des Bauträgers Diplomingenieur Clemens Schütz.