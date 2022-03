Gefährdet und beleidigt: 73-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Reilingen. Unter Drogen- und Alkoholeinfluss hat ein 73-Jähriger im Kreisverkehr der Hauptstraße in Reilingen einen anderen Autofahrer gefährdet und ihn anschließend noch beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Mittwoch um kurz vor 14 Uhr ohne auf die Vorfahrt zu achten geradeaus über den Kreisverkehr. Ein Autofahrer verhinderte einen Zusammenstoß nach eigenen Angaben nur noch mit einer Notbremsung. Er folgte dem 73-Jährigen bis zu dessen Wohnung und wollte ihn auf sein rücksichtsloses Fahrverhalten ansprechen. Doch der Verkehrssünder ließ sich auf kein Gespräch ein und zeigte ihm nur seinen Mittelfinger. Die wenig später informierte Polizei konnte an der Anschrift des 73-Jährigen zwar das Auto vor dessen Haus feststellen, die Haustür öffnete der Verdächtige jedoch nicht.

Nachdem die Beamten dem Mann aufgrund eines kurzfristig erwirkten Durchsuchungsbeschlusses androhten, die Tür mit Hilfe der Feuerwehr zu öffnen, gab er nach. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,74 Promille. Außerdem musste er auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben, da er außer seinen 0,74 Promille auch noch einen positiven Drogenschnelltest auf Benzodiazepin abgab. Anschließend durfte er wieder gehen. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem muss er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.