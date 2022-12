Gefühlvolle Lieder fangen in Reilingen Zauber der Weihnacht ein

Reilingen. Es war eine besondere Stimmung die in der katholischen Kirche lag. Gerade so, wie sie vielleicht auch vor über 2000 Jahren unzählige Menschen gespürt hatten. Aufregung, Neugierde, Freude auf Neues und auf das was kommen wird. Das Ganze jedoch von einer wundervollen Ruhe umhüllt, die es den Besuchern möglich machte, den Konzertabend des katholischen Bildungswerkes mit den „Bildern der Weihnacht“ ganz tief auf sich wirken zu lassen.

„Dies alles ist geschehen, damit dass erfüllt würde, was Gott durch den Propheten vor langer Zeit gesagt hat“. Mit diesen Worten durchschritt der bekannte Pfarrer und Liedermacher Clemens Bittlinger zu Beginn den Mittelgang der dunklen Kirche. Mit ihm zog das Licht in diese ein, welches dann auch den Altarraum beleuchtete, in dem seine Freunde und Musiker begannen, eine wunderschöne Melodie zu spielen. Dies alles war jedoch kein Weihnachtskonzert, wie man es normalerweise kennt.

Mit Bildern und Lebendigkeit

Es war ein Konzert, das von Bildern und Lebendigkeit geprägt war. Das Maria und Josef, das Licht und die Sterne, die Tiere und den Stall, die Hirten und auch Herodes lebendig machte und zu Wort kommen ließ. Zwischen den Liedern, sprachen all diese Figuren von ihren Gefühlen, Ängsten und Freuden, die sie wohl zu der Zeit erlebt hatten, als Gott seinen Sohn als Kind geschenkt hatte. Maria erzählte, wie eine leuchtende Gestalt in ihre Kammer kam und verkündete, dass sie jungfräulich ein Kind gebären würde und was sie dabei empfand. „Mir blieb die Luft weg und ich hatte Angst. Um mich, um das Kind, um Josef, um meine Familie und die Zukunft und sogar Angst davor, gesteinigt zu werden.“

Lara Herrmann, die die Zuhörer nicht nur mit ihrer wunderbaren Gesangsstimme begeisterte, schlüpfte zusätzlich in die Rolle der Maria und weiterer Darsteller der Weihnachtsgeschichte und legte passend zu den Texten auch die entsprechenden Stimmungen und Emotionen in ihre Sprachstimme. Auch Clemens Bittlinger übernahm neben seinem Gitarrenspiel und den tiefgehenden Liedern, zu denen die Texte eingeblendet wurden und zum Mitsingen einluden, auch zahlreiche Sprachpassagen. Er machte deutlich, dass je fetter, je punkvoller und reicher das Weihnachtsfest gestaltetet wird, es eigentlich umso ärmer sei.

Bei alldem legte Bittlinger aber ab und an auch eine köstliche Portion Humor hinein. So bezeichnete er zum Beispiel den „Tanz der Hirten“, bei dem alle Aufstehen und mittanzen durften, als die Hymne der katholischen Kirchen. Da diese im Moment nur spärlich beheizt werden, fand er den Text zum Tanz „Dann rücken wir zusammen“ sehr passend. Jedoch fiel ihm auf, dass es in der Reilinger Kirche deutlich wärmer war als bei vielen seiner anderen Konzerte.

Unterstrichen wurden der Gesang von Clemens Bittlinger und Lara Herrmann von den Irish-Folk- Klängen von Jean-Pierre Rudolph, durch verschiedene Flöten, Gitarren und einer Geige, durch David Plüss am Akkordeon und Keyboard und von Helmut Kandert an den Percussions. David Kandert, sorgte für das stimmungsvolle Licht und einen guten Sound, der die Klänge durch die gut gefüllte Kirche trug.

Beim dritten Versuch erfolgreich

Belohnt wurden die hervorragende Leistungen der Künstler und der beeindruckende Abend mit einem kaum endenden Applaus der Zuhörer. Anne Assmann vom katholischen Bildungswerk dankte Bittlinger und seinen Freunden für diesen schönen vorweihnachtlichen Abend und freute sich sehr, dass das einfühlsame Konzert, das bereits zweimal durch Corona verschoben werden musste, nun beim dritten Mal habe stattfinden können.

Dies war natürlich eine Zugabe wert, die den Gästen das Lied „Amazing Grace“ und eine kleine Lesung aus Bittlingers Buch „Beflügelt und behütet“ schenkte. Dazu gab es noch das passende Lied „Dann nimm mich auf“ und der wundervolle Segen „Seih behütet“, den Bittlinger neben den Menschen in der Kirche auch den Menschen, die im Krieg leben schenkte, damit diese bald wieder in Frieden leben können. Dazu setzte er die Worte „Bleibt gesund und behütet“ an seinen Abschied.

Nach dem Konzert schrieb der Pfarrer und Liedermachen noch zahlreiche Widmungen in Bücher und CDs und freute sich über einen echten Reilinger Käsekuchen des Bürgermeisters. So ging ein beeindruckender Abend zu Ende der den Menschen Hoffnung auf Neues und Gutes gibt.