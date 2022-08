Gelungene Schläge gefeiert

Reilingen. Groß war der Andrang auf das Ferienprogramm der Reilinger SPD. Bis auf zwei krankheitsbedingt verhinderter Ferienkinder erschienen alle anderen angemeldeten Mädchen und Jungen am Treffpunkt Schule. Allen war die Vorfreude auf das Minigolfturnier anzusehen und auch die Erleichterung, dass nach Tagen brütender Hitze endlich eine Abkühlung mit Temperaturen unter 30 Grad und bedecktem Himmel eingetreten war.

So kam man ohne größere Anstrengung am Minigolfplatz am St. Leoner See an und nach kurzer Einteilung in Spielgruppen konnte es auch schon losgehen mit dem sportlichen Treiben.

Mit mehr oder weniger Vorkönnen, aber ausgestattet mit dem Ehrgeiz, mit möglichst wenigen Schlägen die Bahn zu absolvieren, nahmen die Reilinger Ferienkinder die Bahn in Beschlag. Erfolgreiche Schläge wurden mit großer Freude aufgenommen, groß war der Ärger, wenn mal ein Schlag daneben ging.

Mit Können und mit Ehrgeiz

Dabei verging die Zeit wie im Fluge und der Parcours war von allen Gruppen erfolgreich absolviert. Ehe man sich wieder auf die Rückfahrt machte, gab es zur Stärkung noch ein erfrischendes Eis. Am Ausgangspunkt im Schulhof erwarteten die Teilnehmer noch frische Brezel, saftige Melonenstücke und gekühlte Getränke. So gestärkt wartete man gespannt auf die Siegerehrung und Preisverleihung, die durch den Ortsvereinsvorsitzenden Dieter Rösch vorgenommen wurde

In der Gruppe der Acht- bis Neunjährigen siegte Lukas Butzengeiger mit 56 Schlägen, gefolgt von Finn Rehberger und Sophia La Mazza. Der Sieger der Zehn- bis Elfjährigen, Thiederik Terlinden, erzielte mit 51 Schlägen auch das insgesamt beste Ergebnis. Ihm folgten in dieser Altersklasse Philipp Gögele und William Li. Bei den Zwölf- bis 13-Jährigen setzte sich Yannick Fey vor Mirco Opsölder und Nora Fillinger durch. dr