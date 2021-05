Gemeinderat diskutiert über Bebauungsplan

Reilingen. In Herten II schließen sich die letzten Baulücken, an vielen Stellen im Ortskern wurde in den vergangenen Jahren neuer Wohnraum geschaffen, doch die Nachfrage bleibt weiterhin hoch. Deshalb soll der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag, 3. Mai, den Bebauungsplan „Alte Friedhofsstraße/Wilhelmstraße“ auf den Weg bringen. Er tagt an diesem Montag, 3. Mai, 19 Uhr, in der Aula der Schillerschule.



