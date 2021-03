Reilingen. Der Gemeinderat von Reilingen tagt an diesem Montag, 1. März, um 19 Uhr in der Aula der Schillerschule. Er muss er sich unter anderem mit der Frage befassen, ob es im Vorfeld der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 21. März, zu einer öffentlichen Kandidatenvorstellung kommen soll. Mit Amtsinhaber Stefan Weisbrod und Samuel Speitelsbach stehen zwei Bewerber fest. Sie wurden vom Gemeindewahlausschuss bei seiner Sitzung im Anschluss an das Ende der Bewerbungsfrist für die Wahl zugelassen.

AdUnit urban-intext1

Neben der Frage der Kandidatenvorstellung wird sich der Rat noch mit dem Thema EDV an der Schillerschule, hierbei geht es um eine Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Neckar-Kreis zum Thema Digitalisierung, der Erweiterung des Gebiets der Ortskernsanierung und einer Erklärung zum Klimaschutzpaket des Landes befassen.