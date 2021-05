Gemeinderat Reilingen: Von Kraichbach bis Fröschauweg

Reilingen. Bevor sich der Gemeinderat den Mitteilungen und Anfragen zuwenden konnte, hatte er noch über die Annahme von Spenden zu entscheiden. Eine Aufgabe, die ihm leichtfiel und einstimmig getroffen wurde, sodass nun 775 Euro verschiedenen Zwecken zukommen.

Bei den Mitteilungen ging Bürgermeister Stefan Weisbrod zunächst auf die im September anstehende Bundestagswahl ein. Schon jetzt sei die Gemeinde vom zuständigen Kommunal- und Prüfungsamt des Landratsamtes Karlsruhe angefragt worden, wie viele Briefwahlbezirke sie einzurichten gedenkt. Gestützt auf die Erfahrungen aus Landtags- und Bürgermeisterwahl und unter der Annahme, dass auch die Bundestagswahl unter Pandemiebedingungen stattfindet, habe sich die Verwaltung entschlossen, die Briefwahlbezirke von drei auf fünf zu erhöhen. Die Zahl der Urnenwahlbezirke soll bei fünf stabil bleiben.

An der Böschung des Kraichbachs wurden Arbeiten vorgenommen – diese seien nicht sachgerecht, moniert Gemeinderat Dieter Rösch. © Wühler

Pro Briefwahlbezirk sollen sechs Wahlhelfer eingeteilt werden, stellte Weisbrod fest, der jedoch flexibel reagieren will, sollte sich herausstellen, dass noch mehr Bürger von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen sollten. Über die Entschädigung der Wahlhelfer wird der Rat im Juli beraten.

Im März hat sich die Gemeinde entschieden, den „Schleichweg“ zum Häckselplatz über verlängerte Straße „Am Feldrain“ zu sperren. Die Zufahrt zum Häckselplatz ist seitdem nur noch über die Hockenheimer Straße, am Achat Hotel vorbei, möglich. Dies auch deshalb, weil der nördliche Teil der Straße „Am Feldrain“ nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge freigegeben ist.

Um diese Sperrung durchzusetzen, Schilder wurden bisher stets missachtet, hat sich die Verwaltung entschlossen, sogenannte Flexipfosten zu installieren. Diese sind so hoch, dass eine Durchfahrt mit dem Pkw nicht möglich ist, landwirtschaftliche Fahrzeuge aber problemlos darüberfahren können.

Diese Poller haben nun einen im Einsatz befindlichen Notarztwagen behindert, der die Stelle nicht passieren konnte. Und auch nicht durfte, wie Bürgermeister Stefan Weisbrod anmerkte, der nach diesem Vorfall die Integrierte Leitstelle in Ladenburg – sie koordiniert Rettungseinsätze – darauf hinwies, dass der Straßenabschnitt ein Feld- und Wirtschaftsweg ist. Gleichzeitig wurde dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, das Navigationssysteme mit Daten füttert, gemeldet, dass es sich beim nördlichen Teil der Straße „Am Feldrain“ nicht um eine Verkehrsstraße handelt. Zufahrt ins Gebiet Herten II sei über den Sandblattweg als nördliche und den Kleinen Hertenweg als südliche Grenze.

Der richtige Weg zum See

Dieter Rösch (SPD) griff den Sachverhalt bei den Anfragen der Gemeinderäte auf, als er wissen wollte, ob das Landesamt für Geoinformation auch über den richtigen Weg zum St. Leoner See informiert worden sei, sodass nicht immer Pkw-Fahrer über die Schlossmühle und durch den Wald versuchen würden, auf das Freizeitgelände zu gelangen. Schon vor drei Jahren habe man entsprechende Schritte unternommen, so Weisbrod, der das Thema gerne nochmals aufgreifen will.

Barbara Vogel (CDU) bescheinigte dem Schnelltestzentrum bei der Mannherz-Halle einen guten Zuspruch und wollte wissen, wo ein zweiter Termin in der Woche möglich sei. Er habe die „flehentliche Bitte“ schon an die Firma Lichtfeld herangetragen, die das Center gemeinsam mit der Gemeinde betreibt.

Peter Kneis (CDU) wollte wissen, wie die vor drei Jahren auf Antrag seiner Fraktion installierten E-Ladesäulen angenommen würden. Allein vom Blick aus seinem Arbeitszimmer beurteilt – die Anlage ist gegenüber dem Rathaus – würde er sagen mit steigender Tendenz, stellte Weisbrod fest. Dennoch, es gebe noch Potenzial nach oben und die Anlage sei weiterhin für die Gemeinde defizitär. Was Kneis nicht abstritt – „aber es geht um die Umwelt“.

Auf ein Anliegen von ASV-Chef Oliver Bender ging Dieter Rösch ein, als er Arbeiten an der Böschung des Kraichbachs monierte, die weder sachgerecht seien noch sei über sie im Vorfeld informiert worden. Gegenüber dem Gelände des OGV habe man in Richtung Landesstraße die Böschung mit Material, das nicht umweltgerecht sei, verfüllt. Wie Weisbrod ins Nachhinein mitteilte, seien die Arbeiten vom Regierungspräsidium ausgeführt worden, eine Ufersicherungsmaßnahme, uns sei dort mit unbelastetem Erdmaterial gearbeitet worden.

Rösch griff beim Thema Wasser noch einen anderen Punkt auf – die Beregnung der Felder durch Landwirte mit Oberflächenwasser. Ob die Gemeinde über solche Vorgänge informiert werden, wollte er wissen. Wird sie nicht, stellte Weisbrod fest, hier sei das Landratsamt zuständig. Er weiß um die starken Schwankungen des Bachpegels und die darauf resultierenden Probleme. Weshalb man gemeinsam mit St. Leon-Rot an einem gewässerökologischen Gutachten arbeite. Insgesamt jedoch sehe sich die Gemeinde in Sache Kraichbach von den übergeordneten Behörden durchaus etwas vernachlässigt.

Sperrung ist rechtmäßig

Die Sperrung des Fröschauwegs durch Landwirt Klaus Schröder brachte Jens Pflaum (FDP) zur Sprache. Er sei über diese enttäuscht, so der Liberale, der sich eine Rückkehr zum bisherigen Zustand erhofft. Zumal der Weg seit Jahren von Fußgängern und Radfahrern als Ausweichroute zur Hauptstraße genutzt werde, weshalb man wohl von einem Gewohnheitsrecht sprechen könne.

Ein Gewohnheitsrecht gibt es nicht, erwiderte Weisbrod und fügte hinzu, dass die Aktion von Schröder, der für die FW am Ratstisch sitzt, rechtmäßig sei, auch wenn er sich wünsche, dass die Solidargemeinschaft Fröschauweg wieder Gestalt annehme – worauf er hofft, wenn die Hauptsaison für den Betrieb von Schröder ende. Dieser wiederum verteidigte die Maßnahme, wies auf den Schutz seiner Mitarbeiter hin und auf den Umstand, dass Schilder allein nicht beachtet würden, er dadurch zu der Sperrung gezwungen worden sei.

Das Missachten von Schildern – ein Punkt den Peter Kneis aufgriff, als er wissen wollte, wie man den Leinenzwang für Hunde im Storchenaufzuchtgebiet durchsetzen wolle, an das sich kaum ein Hundebesitzer halte. Hier sei eine Aktion des Gemeindevollzugsdienstes angezeigt, so Weisbrod.

Peter Künzler (FW) regte an, den Fröschauweg in Höhe der Bierkellergasse mittels eines Pollers für Fahrzeuge zu sperren, die den Weg in immer größerer Zahl passieren würden. Wenn sich die Anlieger und Eigentümer einig seien, wo der Poller stehen solle, werde er errichtet, stellte Weisbrod fest.