Gemeinsames Lernen auf drei Niveaustufen

Reilingen. Der Tag der offenen Tür an der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule (GMS) fand in diesem Jahr online statt. Lehrer, Schulleitung, Eltern und Schüler standen im virtuellen Raum für Fragen zur Verfügung. Zunächst erfolgte in einem gemeinsamen digitalen Raum eine Begrüßung durch die Schulleiter Falk Freise und Konrektorin Alexsandra Misra. Darauffolgend präsentierten verschiedenen Lehrer Aspekte des Lernens an der GMS.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Anfang machte Alexsandra Misra mit allgemeinen Informationen zur Gemeinschaftsschule. Anschließend stellte Christina Maier die Niveaustufen vor und machte an einem Mathematik-Lernplan deutlich, wie in den Lernzeiten an der Schule gelernt wird. Sie erläuterte, dass das Arbeiten auf drei Niveaustufen erfolgt: Das Grundniveau (G), das mittlere Niveau (M) und das erweiterte Niveau (E) bieten unterschiedlich anspruchsvolle Wege zum gesetzten Lernziel.

Formen des Unterrichts vorgestellt

Wie die Arbeit in der Lernzeit und auf den gewählten Niveaus erfolgt erläuterte Carina Weber genauer. Dabei lernen die Schüler, sich selbst zu organisieren, ihre Fähigkeiten einzuschätzen und weiterzuentwickeln. Die Informationsrunde ging mit Qendrim Binakaj und Jessica Vogel weiter. Sie informierten über die technische Ausstattung mit digitalen Endgeräten wie Laptops und iPads sowohl für Schüler als auch für die Unterrichtenden. Serpil Kücük und Philipp Seitz warteten mit Informationen zur beruflichen Orientierung an der GMS auf. Kevin Müller und Isabell Welter stellten die Profilfächer Kunst, Naturwissenschaft und Technik vor. Hier lernen die Kinder und Jugendlichen interessenbasiert den künstlerischen oder naturwissenschaftlichen Bereich genauer kennen. Hervorgehoben wurde besonders das besonders große Kontingent an Schulstunden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach Beendigung des allgemeinen Teils war es möglich, verschiedene Lehrkräfte, die Schulleitung sowie Eltern- und Schüler in ihren digitalen Räumen zu besuchen. Abschließend konnte noch für den schulinternen Foto-Wettbewerb „Kontraste“ für eine favorisierte Einreichung gestimmt werden. Das Gewinnerfoto wird das Deckblatt des nächsten Lerntagebuches für das Schuljahr 2022/23 zieren. zg