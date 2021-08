Gemeinschaft bei Speis und Trank erleben

Reilingen. Mit dem Luther-Treff startete ein neues Projekt der evangelischen Kirchengemeinde. Hierbei stehen Gesellschaft, Zusammenkunft, Freude und tolle Gespräche neben leckerem Essen im Vordergrund. Menschen treffen sich im neuen Luther-Haus, sitzen zusammen am Tisch, essen, trinken reden und erleben Gemeinschaft miteinander. Etwas, das in den letzten Monaten oft viel zu kurz gekommen ist und doch ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist.

Auch wenn der Start recht kurzfristig war, konnte sich das Team des Luther-Treffs doch über viele Gäste freuen und damit über ein tolles und reichhaltiges Buffet. Brot, Butter, Wasser und Apfelsaft wurden gestellt, alle anderen Dinge, wie geschnittenes Gemüse, Brotaufstriche, Wurstsalat und vieles, vieles mehr, wurde von den Gästen mitgebracht. So konnten sich die Teilnehmer an einem bunten und reichhaltigen Buffet erfreuen.

Dank für Freundschaften

Zur offiziellen Eröffnung des neuen Luther-Treffs begrüßte Pfarrerin Eva Leonhardt alle Anwesenden. Sie freute sich, dass der Treff endlich starten konnte, und dankte dem Team für das tolle Engagement. Dazu sprach sie ein Tischgebet, in dem sie für die Freundschaften und die Nahrung dankte, welche den Menschen geschenkt werden. Danach wünschte sie allen Besuchern einen schönen Abend in toller Gesellschaft und mit guten Gesprächen.

Mit musikalischer Begleitung

Monika Kasper, die dem Team des Luther-Treffs angehört, begrüßte alle Anwesenden und informierte, dass man sich am Hygienekonzept der Gaststätten orientiere und die Gäste am Buffet bedient würden. Schon dort, beim Aussuchen der Leckereien, entstanden erste Gespräche, die dann an den schön gedeckten Tischen vor dem Luther-Haus weitergeführt wurden. Zur musikalischen Unterhaltung spielte Christian Palmer am Klavier.

Entstanden ist der Luther-Treff aus einer Idee, bei der man sich überlegt hatte, wie man Menschen zusammenbringen könne. Menschen, die Gesellschaft möchten, aber auch Menschen, die im schönen Reilingen noch keine oder nur wenige Kontakte haben. Wie zum Beispiel Familien, die frisch in die Spargelgemeinde gezogen sind.

Nach ersten Anregungen von Korinna Dielschneider entstand dann der Luther-Treff, der am Abend stattfindet und das gemeinsame Mittagessen unter der Überschrift „Gemeinsam statt einsam“. Der Kirchengemeinderat und auch die Pfarrerin waren schnell von dieser Idee begeistert und unterstützen die Projekte, die nun in einem zweiwöchigen Rhythmus stattfinden. Mit Helge Hoffmann und Ute Hoffmann konnte das Luther-Treff-Team gleich zwei Kirchengemeinderäte ins Team aufnehmen und alle sind davon überzeugt, dass sich beide Veranstaltungen schnell in der Gemeinde und der Gemeinschaft etablieren werden.

Mittagstisch geplant

Groß ist die Freude über die vielen freiwilligen Helfer, die sich engagieren und über die großzügigen Spenden, mit denen die beiden Projekte unterstützt werden. Für die gemeinsamen Mittagessen konnte das Team des Luther-Treffs für die ersten beiden Veranstaltungen die Familie Kuderer und Toni Kellner gewinnen, die für die Gäste kochen werden.