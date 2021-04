Reilingen. Ein Autofahrer hat einen geparkten Audi beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, beträgt der Sachschaden der sich am Mittwoch zwischen 7 und 15.30 Uhr in der Wilhelmstraße in Reilingen ereignete etwa 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205/28600, melden.

