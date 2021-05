Geplant wird mit großer Vorsicht

Reilingen. Auch – oder erst recht – in diesem Jahr möchte die Verwaltung für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde ein Ferienfreizeitprogramm zusammenstellen. Das Schuljahr war und ist kompliziert – Spielen und Treffen mit Freundinnen und Freunden ist kaum möglich. Deshalb hofft die Gemeinde, dass es im Sommer entsprechend der dann geltenden Corona-Verordnung erlaubt sein wird, für den Reilinger Nachwuchs eine ereignisreiche Feriengestaltung auf die Beine zu stellen.

Sicherheit wird bei den Programmpunkten großgeschrieben. In 2020 wurde das im Vorfeld gut abgesprochen und umgesetzt. Gerade läuft die Anfrage unter den Vereinen und sonstigen Organisationen, wer sich für die Jugend engagieren kann und möchte – natürlich alles unter Vorbehalt der Durchführbarkeit in den Sommerferien. Im Rathaus nimmt Sandra Schmidt die Angebote entgegen und steht für Fragen zur Verfügung – E-Mail schreiben an sandra.schmidt@reilingen.de. zg