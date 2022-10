Gespräche mit Dementen

Reilingen. Menschen sind es gewohnt, mit anderen Menschen zu kommunizieren: ob im Hausflur oder beim Bäcker. Was aber, wenn das Gegenüber untypisch reagiert und sich nicht an grundlegende Regeln der Kommunikation hält?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das trifft sehr häufig auf an Demenz erkrankte Menschen zu. Sie scheinen in ihrer eigenen Welt zu leben, zu der Außenstehende keinen Zugang finden. Wie kann man diese Menschen erreichen? Was hilft? Was sollte man vermeiden?

Die Demenz-Expertin Karin Kircher, Koordinatorin des Geriatrischen Schwerpunkts Schwetzingen, referiert zu diesem Thema am Montag, 10. Oktober, 20 Uhr, beim katholischen Bildungswerk, Wendelinushaus. Der Eintritt kostet 3 Euro. zg