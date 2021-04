Gewohnheitsrecht vermutet

Reilingen. In der Sitzung des Technischen Ausschusses überraschte die Information, dass der parallel zur verkehrsreichen Hauptstraße verlaufende „Fröschauweg“ zwischen „Rewe-Markt“ und „Wörschgasse“ gesperrt wurde. Da es sich um eine private Grundstücksfläche handele, beanspruche Landwirtschaftsmeister Klaus Schröder sein verfassungsmäßig garantiertes Eigentumsrecht, erklärte Weisbrod. Die Schließung stehe wohl im Kontext mit Corona-Auflagen der Erntehelfer.

Als Bürgermeister bedauere er ausdrücklich, dass Schröder aus der gebildeten gemeinsamen Solidargemeinschaft ausschere, die den Rad- und Fußweg in Ortsrandlage trotz fehlender Flurbereinigung auch auf privatem Grund und Boden ermöglicht habe.

Peter Geng (FW) zeigte Verständnis für seinen Landwirtskollegen. Der Erzeugerbetrieb setze seine Spargel und Erdbeeren vorwiegend über Großabnehmer ab, weshalb er mehrfach zertifiziert und zur strikten Einhaltung diverser Hygienevorgaben verpflichtet sei. So könne es beispielsweise nicht hingenommen werden, dass sich Unbefugte auf dem Betriebsgelände aufhalten und Betriebsabläufe beeinträchtigt werden. Als Folge einer verschärften Corona-Lage komme der Betrieb nicht umhin, einen Kontakt von Erntehelfern mit großen, wie kleinen Besuchern zu verhindern, die den Betrieb immer wieder als einen frei zugänglichen „Schauhof“ ansehen würden. So sehr Betriebsinhaber Klaus Schröder auch eine Schließung des ausschließlich in privatem Eigentum befindlichen Weges bedaure, aber die Risikoabschätzung und zu sichernde Betriebsabläufe ließen keine Alternative zu.

Peter Schell (FDP) verwies auf die Historie des „Fröschauweges“, woraus er ein entstandenes Gewohnheitsrecht für Fußgänger und Radfahrer ableitete. Heinrich Dorn (SPD) appellierte an Landwirt Schröder, als Konsequenz auf sein Handeln künftig die Zu- und Abfahrt zu seinem Betrieb ausschließlich über eigenes Gelände zu regeln. Die Debatte beendete Bürgermeister Weisbrod mit dem Verweis auf ein „abendfüllendes Thema“, das schon in der Vergangenheit mehrfach juristisch bewertet worden sei. jd

