Götterbaum am "Kattunischen Eck" in Reilingen erhält Schnitt

Reilingen. Bereits in der vergangenen Sitzung des Technischen Ausschusses wurde der Götterbaum am „Kattunischen Eck“ und sein schlechter Zustand thematisiert. Vergangenes Jahr wurde der Baum erstmals von Jürgen Schmitt von der Firma Baum und Schmitt aus Schwarzach begutachtet und in das Baumkataster aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daraus resultierte auf Anfrage eine Stellungnahme von Schmitt, dass die Verkehrssicherheit des Baumes nicht mehr gegeben ist. Voraussichtlich am Dienstag, 17. August, wird das Fachunternehmen Baumpflege Bergmann aus Hockenheim deshalb die notwendigen Maßnahmen eines Kronensicherungsschnitts einleiten.

Mit dem Schnitt soll die Verkehrssicherheit wieder hergestellt und der Baum erhalten werden.