Gottesdienst zum Dreikönigstag in Reilingen: „Stern über Bethlehem“

Reilingen. Zwei Tage lang waren in Reilingen die Sternsinger unterwegs und brachten singend den Segen zu den Menschen. Am Dreikönigstag zogen sie feierlich zum Gottesdienst zur „Erscheinung des Herrn“ in die St.-Wendelin-Kirche ein. Mit ihren goldenen Kronen, Umhängen und Sternen erfreuten sie auch dort die Menschen und gestalteten gemeinsam mit Gemeindereferent Thorsten Gut den Gottesdienst. Zu dessen Beginn wurde das Lied „Stern über Bethlehem“ gesungen und die Krippe mit der Aufstellung der Könige komplettiert.

„Kinder stärken, Kinder schützen“ – mit diesem Motto sind die Sternsinger losgezogen und haben in Reilingen den Segen Gottes zu den Menschen gebracht. An Weihnachten kam Gott als schutzbedürftiges Kind in die Welt und umso trauriger ist es, dass in der heutigen Zeit viele Kinder unter armen und gefährlichen Umständen zur Welt kommen. Sie wachsen in einer Umgebung voller Gefahren auf. Ein Umstand, der den Menschen Angst machen kann.

Gottesdienst zum Dreikönigstag in Reilingen: Jeder Mensch gehört zum großen Ganzen

In der Lesung hörte die Gemeinde, dass Gott immer wieder zu den Menschen sagt: „Fürchte dich nicht! Egal, wie schwer dein Weg ist, ich bin bei dir“. Doch trotz dieser Zusage gebe es immer wieder Situationen, in denen Furcht aufkommt.

„Wenn es so etwas gibt in unserem Leben, dann ist es ganz wichtig, dass wir darüber reden. Denn wenn ich mit jemandem über etwas rede, dann bin ich damit nicht mehr allein. Und nur wenn ich es erzähle, kann mir auch jemand helfen, damit ich mich nicht mehr so fürchten muss“, sagte Thorsten Gut.

Um zu zeigen, dass jeder Mensch zu einem großen Ganzen gehören kann, verteilten die Sternsinger kleine Blätter an die Gottesdienstbesucher, die unter Anleitung eine Sternenspitze falteten. Jede Spitze wird in den kommenden Tagen aufgeklebt und zu einem schönen großen Stern zusammengefügt. Dieser Stern verbindet die Menschen auf der ganzen Welt auch mit dem Projekt „Alit“, das unter anderem auch Kinder in Indonesien unterstützt und sie damit stärkt und schützt, dessen Loge ebenfalls ein Stern ist.

Dreikönigstag in Reilingen: Sternsinger sammeln für den Schutz von Kindern

Für dieses Projekt haben die Sternsinger in diesem Jahr gesammelt. „Im Zeichen des Sterns von Bethlehem wollen wir aufstehen für den Schutz von Kindern, hier bei uns und weltweit. Wir wollen uns für alle Kinder stark machen, damit sie frei und sicher spielen können“, forderte Thorsten Gut auf.

Zum Ende des Gottesdienstes dankte er den Sternsinger für deren Einsatz und die Bereitschaft, in ihren Ferien zu den Menschen zu gehen. In den Dank schloss er Anita Schirmer und ihr Team ein, die die Kinder begleitet, verpflegt und ausgestattet hatten. Vor dem großen Auszug sprachen die Sternsinger für die Kirchenbesucher ihren Segen und stimmten mit allen in das Lied „Oh du fröhliche ein“.