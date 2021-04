Gratulation bei der Ernte

Reilingen. Als Bürgermeister hat man es momentan nicht leicht. Insbesondere dann, wenn es um die Aufgabe geht, Glückwünsche zu überbringen. Sei es zu runden Geburtstagen oder zu Ehejubiläen – Besuche sind nicht möglich, da bleibt nur das Mittel der Grußkarte.

Glück hatte Bürgermeister Stefan Weisbrod hingegen bei den Eheleuten Elli und Werner Hoffmann, die ihren 65. Hochzeitstag feierten, also die Eiserne Hochzeit. Am 24. April 1956, vor 65 Jahren, gab sich das Paar das Jawort. Glück deshalb, weil der Bürgermeister dem rüstigen Jubelpaar im Freien gratulieren konnte – das Ehepaar sticht noch selber Spargel und so konnte Weisbrod die Glückwünsche, auch im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, direkt auf dem Spargelacker von Familie Astor zurufen. Im Namen des Gemeinderats wünschte der dem Jubelpaar noch viele glückliche Jahre inmitten einer großen Familie. zg