Kommunale Wohnungsbaugesellschaft - In der Graf-Zeppelin-Straße in Reilingen entsteht derzeit ein Mehrfamilienhaus. Darin sollen auch sieben preisgebundene Mietwohnungen entstehen. Großer Bedarf an bezahlbarem Wohnraum

Zur Bemusterung des Bodenbelags und der Bodenkonsole für die Luftwärmepumpe treffen Regierungsinspektorenanwärterin Melanie Marcinkowski (v. li.), Christiane Benetti (Kaufmännisches Gebäudemanagement im Rathaus), KWG-Geschäftsführer Christian Bickle, Raumausstatter Thomas Knapp, Bauleiter Frank Vögele vom Architekturbüro Eberhard Vögele und Firmenchef Gregor Sattler sich auf der Baustelle. © Dufrin