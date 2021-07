Grundschüler reisen ab sofort mit leichtem Gepäck

Reilingen. Für die Viertklässler der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule geht mit Beginn der Sommerferien die Grundschulzeit zu Ende. Eine Zeit mit Höhen und Tiefen, mit Erfolg, Freude, Rückschlägen und genauso vielen Erinnerungen. Zum Abschluss dieser Zeit gestalteten Pfarrerin Eva Leonhardt, Kaplan Tobias Springer und die Religionslehrerinnen Carola Seidel und Ruth Hoffmann-Herzig einen Abschiedsgottesdienst für die Schüler.

Dazu versammelten sich alle an den drei Kreuzen auf dem Hügel hinter der Fritz-Mannherz-Halle. „Wir möchten euch heute mit Gottes Segen aus der Grundschulzeit verabschieden und wünschen euch, dass ihr mit leichtem Gepäck weitergehen könnt“, betonte Eva Leonhardt. Kaplan Tobias Springer begrüßte die Kinder ebenfalls und brachte ihnen das Lied „Ins Wasser fällt ein Stein“, mit. Carola Seidel hatte dazu einen Rucksack dabei, der ganz schön schwer war, und die Kinder staunten nicht schlecht, als darin lauter Steine waren. Ein Raunen ging durch die Reihen und alle wunderten sich über diesen Inhalt. Schnell konnten die Kinder dann aber den Zusammenhang verstehen. „Wir wollen euch zeigen, dass ihr all eure Probleme, Sorgen und Belastungen, die oft so schwer wie Steine sind, immer vor Gott bringen könnt“, sprach die Pfarrerin und fragte die Kinder, was sie in ihrer Grundschulzeit belastet oder besonders gefreut hatte.

Von Erlebnissen erzählt

Viele der Viertklässler erzählten von Erlebnissen, die ihnen ein Teil ihres Schulweges schwer gemacht oder die sie geärgert haben. Andere erinnerten sich an besondere Momente, an denen sie gewachsen sind und die sie immer in ihrem Herzen tragen werden. Nachdem die Kinder ihre Sorgen und Freuden ausgesprochen hatten, nahmen sie sich einen Stein aus dem Rucksack und legten diesen vor eines der Kreuze.

„Wir legen symbolisch alles vor Gott ab, Dinge, die euch schwer auf dem Herzen liegen und die ihr nicht mehr mit euch herumtragen wollt. Und nun seht ihr, dass der Rucksack wieder ganz leicht geworden ist und man mit ihm mit leichtem Gepäck weiterziehen kann“ erklärte die Pfarrerin.

Damit die Kinder immer wieder daran erinnert werden, dass sie mit „leichtem Gepäck reisen können“, erhielten sie einen Minirucksack, in dem sich ein Segensspruch befand. Mit diesem Geschenk wünschten die Geistlichen und die Lehrerinnen den Schülern alles Gute bei ihrem Start auf dem neuen Weg. kd